Bitcoin é negociado R$ 30 mil abaixo de preço real na Austrália após decisão da Binance

Uma decisão da corretora de criptomoedas Binance anunciada na Austrália no mês de maio fez com que o bitcoin fosse negociado na exchange a um desconto de 20% em relação ao seu preço oficial no mercado praticado por outras corretoras, equivalente a uma diferença de US$ 6 mil (R$ 30 mil, na cotação atual).

A exchange informou os seus clientes que precisaria suspender os saques em dólar australiano nos últimos dias de maio. O motivo seria um problema não especificado envolvendo o atual provedor de serviços de pagamento no país, que precisou ser substituído. A previsão atual da Binance é que os saques podem ser retomados a partir da próxima quinta-feira, 1º.

Entretanto, o anúncio acabou influenciando no comportamento dos investidores. Ao CoinDesk, o analista da CCData Hosam Mahmoud disse que o anúncio "fez com que os investidores vendessem seus pares bitcoin/dólar australiano, fazendo com que o preço atingisse um desconto historicamente alto".

Após a decisão, o bitcoin passou a ser negociado na Binance por 33,4 mil dólares australianos, equivalente a US$ 21,7 mil. O valor é 20% inferior ao de concorrentes da corretora, como a Kraken e a BTCMarkets, onde a criptomoeda era negociada a 42,5 mil dólares australianos, equivalente a US$ 27,7 mil.

Ao mesmo tempo, a decisão da Binance fez com que o volume diário de negociação envolve o bitcoin e o dólar australiano registrasse uma forte queda. Ele passou de 12,2 milhões de operações em 18 de maio - antes do anúncio - para 912 mil no dia 20 de maio, depois do comunicado feito pela corretora de criptomoedas.

"De acordo com nossos dados, apesar do desconto significativo, os arbitradores estão se aproveitando dos preços mais baixos, sugerindo que o problema pode ser resolvido assim que os recursos forem transferidos para a [stablecoin] USDT", comentou Mahmoud.

Ao mesmo tempo, a Binance e sua subsidiária australiana têm enfrentado alguns problemas no país. Em abril, os reguladores cancelaram a licença da corretora de criptomoedas para a oferta de derivativos, seguindo um pedido da própria empresa, que alegou estar "buscando uma abordagem mais direcionada" no mercado. Mesmo assim, a exchange garante que vai manter suas operações no mercado à vista do país.

Preço do bitcoin na Argentina também tem desconto

Além da Austrália, o preço de negociação do bitcoin na Argentina também tem tido desconto em relação à cotação oficial do mercado. O motivo, porém, é diferente. A moeda do país, o peso argentino, intensificou sua desvalorização em relação ao dólar, levando à discrepância na cotação da criptomoeda.

O motivo para a discrepância é a existência de diversos câmbios diferentes no país, cada um com uma determinada cotação entre o peso argentino e o dólar. Levando em conta o câmbio oficial do país, o preço da criptomoeda seria quase duas vezes menor que o preço efetivamente cobrado pelas corretoras, que levam em conta outro câmbio, o chamado "dólar blue".

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok