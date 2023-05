Influenciador pede criptomoedas a seguidores, oferece "nada" e recebe mais de R$ 5 milhões em um dia

Um influenciador aumentou seu patrimônio em mais de R$ 5 milhões recentemente com um simples pedido: “envie ether aqui”, dizia a sua publicação, que pedia por doações em ether, a segunda maior criptomoeda do mundo.

Surpreendentemente, foram feitas mais de mil doações em um dia, totalizando uma arrecadação de mais de US$ 1,1 milhão em ether, ou R$ 5,6 milhões. Além do ether, foram enviadas para Pauly outras cinco criptomoedas: PEPE, APE, USDT, USDC e WETH.

O pedido do influenciador não foi baseado em nenhuma razão, nem oferecia retornos aos doadores. Não se sabe para que ele irá utilizar o dinheiro e a campanha ganhou fama na internet sob o nome “You Get Nothing”, ou “você não ganha nada” em tradução literal.

A partir disso, memes e piadas tomaram conta do perfil do influenciador no Twitter. A única transferência feita com o dinheiro recebido, segundo dados do blockchain, foi para comprar o domínio “yougetnothing.eth”. Agora, para localizar a carteira de Pauly no blockchain, este é o novo endereço.

Expectativas de doadores

O maior doador chegou a enviar US$ 13 mil para Pauly, com a carteira chamada “Maverick_time”, segundo dados do OpenSea.

Embora o influenciador tenha deixado claro que não haverá nenhum retorno para as doações, usuários podem ter criado expectativas sobre uma futura distribuição de criptomoedas. Isso porque Pauly seria um dos cofundadores da criptomoeda-meme PEPE e teria participado do desenvolvimento da APE, criptomoeda da coleção de NFTs Bored Ape Yacht Club. Ambas valorizaram muito desde o seu lançamento.

Como as distribuições de criptomoedas em seu lançamento, os chamados "airdrops" funcionam em uma dinâmica semelhante, em que o usuário deve enviar ether em troca dos tokens lançados, é possível que os seguidores de Pauly no Twitter estejam esperando algum "airdrop surpresa" do influenciador. No entanto, até o momento não há confirmação de que isso possa mesmo acontecer.

