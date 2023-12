Bitcoin não será superado como reserva digital de valor, diz CEO da VanEck

O CEO da empresa de gestão de investimentos VanEck disse que não consegue vislumbrar um mundo em que o bitcoin seja superado como a principal reserva de valor na internet.

"Acho que é "para mim é impossível imaginar que alguma outra reserva de valor na Internet supere o bitcoin", disse Jan van Eck em uma entrevista concedida em 16 de dezembro à CNBC.

"Há 50 milhões de usuários de bitcoin, portanto, ele tem efeitos de rede."

O CEO da gestora que possui 76,4 bilhões de dólares em ativos sob gestão também rejeitou as alegações de que o bitcoin é uma "bolha", afirmando que nenhuma bolha financeira demonstrou capacidade de valorização superiores a cada ciclo de mercado. Ele acrescentou:

"O bitcoin é um ativo óbvio que está crescendo diante de nossos olhos."

Enquanto isso, Van Eck espera que o bitcoin atinja novos recordes históricos de preço nos próximos 12 meses.

VanEck CEO @JanvanEck3 expects Bitcoin all-time-high in the next 12 months. “It’s an asset that’s growing up in front of our eyes.” Also some good notes on the spot Bitcoin ETF effort and macro cycle. pic.twitter.com/02qZOVBPyx

— Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) December 16, 2023