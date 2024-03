Bitcoin atinge maior preço da história em relação ao euro e à libra; entenda

Enquanto o mercado aguarda uma possível nova máxima histórica do bitcoin em relação ao dólar, a criptomoeda já superou nesta segunda-feira, 4, os seus recordes de preço em relação a duas outras moedas importantes: o euro e a libra. As novas máximas refletem mais uma disparada recente do ativo.

Dados de mercado apontam que a maior criptomoeda do mundo superou os preços recordes de 60.447 euros e 51.736 libras, considerando as cotações na corretora Coinbase. Em relação ao dólar, porém, a máxima ainda está distante, com o ativo cotado a US$ 65 mil contra o recorde de US$ 69.800.

Nas últimas 24 horas, porém, o bitcoin voltou a subir e acumula uma alta de 5,1%, nos maiores patamares de preço desde 2021, quando o atual preço recorde foi atingido. Especialistas esperam que uma nova máxima seja estabelecida no curto prazo, ainda em 2024.

Os novos recordes em relação ao euro e à libra refletem dois movimentos no mercado. De um lado, o novo ciclo de valorização do bitcoin e uma disparada de mais de 40% nos três primeiros meses de 2024. Do outro, moedas de diversos países mais enfraquecidas do que em 2021, devido ao cenário inflacionário.

É o caso tanto do euro quanto da libra, já que a Zona do Euro e o Reino Unido começaram apenas recentemente a registrar quedas nos índices de inflação ao mesmo tempo em que suas economias desaceleraram significativamente devido às altas nas taxas de juros. O Reino Unido também entrou em recessão técnica recentemente.

Já o dólar voltou a ganhar força em relação a outras moedas devido às melhores condições da economia dos Estados Unidos, com uma inflação mais controlada e sem sinais de recessão no curto prazo. Por isso, há uma divergência na cotação do bitcoin em relação às três moedas.

Entretanto, a cotação da criptomoeda em relação ao dólar ainda é a mais importante para investidores, já que o par é o mais negociado no mercado. Nesse sentido, os recordes de preço do ativo costumam levar em conta principalmente a cotação em relação à moeda norte-americana.

