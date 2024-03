Impulso da indústria cripto ‘está aumentando e ninguém pode parar’, revela cofundador da Ethereum

As criptomoedas parecem estar em um mercado altista é o que acreditam a maioria dos participantes da ETHDenver. Até o cofundador da Ethereum e CEO da Consensys, Joe Lubin, acredita que as coisas estão melhorando para as criptomoedas e está convencido de que o melhor ainda está por vir.

Em 29 de fevereiro, Lubin se juntou ao painel “O que impulsionará o próximo superciclo” moderado pela repórter Crystal Kim da Axios, e durante a conversa , Lubin abordou o “superciclo” atual.

Segundo ele, seja este ciclo captaneado ou não por um ETF à vista de bitcoin e ether, ele é bom para os investidores de varejo, para a comunidade mais focada no desenvolvimento e para a crescente necessidade de descentralização em vários setores.

Quando questionado sobre o que catalisaria o próximo superciclo – um longo período de expansão econômica que normalmente é impulsionado por um forte crescimento na procura de produtos e serviços – Lubin disse:

“Estamos nesta 4ª virada e estamos prontos para um novo sistema mundial. A outra maneira de pensar sobre isso é que se trata de um superciclo monetário, onde os sistemas monetários do mundo chegam ao fim da vida essencialmente, basicamente por causa dos juros, e há muita dívida no sistema porque certas gerações quebraram o sistema monetário e outros elementos do sistema financeiro.”

Lubin explicou que “as criptomoedas nascem em uma era de dinheiro grátis. Nasceu de uma era de dinheiro restrito, dinheiro controlado e comando e controle de cima para baixo. Essencialmente, durante milênios vivemos num paradigma de confiança centralizada de cima para baixo e as suas autoridades imbuem os intermediários com certos poderes e os intermediários ajudam a governar o mundo, eles mantêm estas bases de dados ou livros que controlam quem possui o quê e quem tem direitos e privilégios.”

Segundo Lubin, “Satoshi inventou a confiança descentralizada em oposição à confiança centralizada. Nunca tínhamos visto confiança descentralizada no planeta antes.”

Os ETFs à vista de bitcoin e ether são bons para a comunidade?

Antes da aprovação dos ETFs à vista de bitcoin , os defensores das criptomoedas e os investidores esperaram mais de 7 anos por uma aprovação e, embora seu lançamento possa ser o selo de validação que autentica o status do BTC como um investimento sólido, sempre houve preocupações de que os investidores institucionais pudessem diluir a verdadeira visão do criador do bitcoin, Satoshi Nakamoto.

Quando questionado se um ETF à vista de bitcoin e a possibilidade de um ETF de ether eram bons para a comunidade, Lubin disse: “há muitos problemas diferentes aí, mas no curto prazo, é ótimo”.

“As comportas estão abertas agora e há uma enorme quantidade de valor acumulando-se no ecossistema cripto. O bom disto é que será difícil para os reguladores e os políticos pisarem nas carteiras das pessoas, e veremos cada vez mais financiamento a entrar no nosso ecossistema.”

As criptomoedas podem prosperar nos EUA?

Historicamente, os reguladores e os políticos nos EUA têm assumido uma postura bastante firme contra a indústria cripto, e muitos acreditam que isto tem dificultado o crescimento do setor durante anos. Quando questionado se as criptomoedas podem “prosperar” nos EUA, Lubin sugeriu que a decisão de obstruir o crescimento da indústria de cripto pode não estar mais nas mãos dos legisladores.

“Acho que o ímpeto está aumentando e é imparável. A SEC fez algumas coisas sob a administração Biden que são realmente perturbadoras, há um elemento de iluminação a gás e um elemento de irracionalidade em algumas das ações que eles moveram, e o Poder Judiciário tem sido maravilhoso em ver as coisas com clareza e garantir que o as leis dos Estados Unidos da América e a Constituição são seguidas e protegidas.”

Lubin terminou com: “estou ansioso por uma governança mais descentralizada nos Estados Unidos”

