Bitcoin: já passou o momento de comprar?

Os dias em que o bitcoin era negociado por meras frações de um centavo já se foram há muito tempo. Podemos dizer que foi quase outra era histórica. O preço da criptomoeda está longe de ser baixo, pelo menos em relação ao que era, especialmente após uma alta de 55% para mais de US$ 108.000 após a reeleição de Donald Trump. Em 2024, a criptomoeda mais popular já se valorizou 127%. Nos últimos dias vem perdendo um pouco de terreno e hoje é avaliada na casa dos US$ 95.000

Alguns especialistas do mercado ouvidos pelo site Business Insider acreditam que é um bom momento para comprar a criptomoeda graças a alguns sinais favoráveis no horizonte.

"Acreditamos que é o período que leva à adoção em larga escala onde o maior potencial de retorno futuro pode estar", escreveu Samara Cohen, diretora de investimentos de ETFs e investimentos de índice da BlackRock.

Robert Cannon, consultor financeiro da Experity Wealth, compartilha dessa visão. "Estamos basicamente no começo, embora US$ 100.000 pareça um número alto", disse ele. Ele recomenda que os investidores aloquem cerca de 1% a 10% de seus portfólios para criptomoedas, dependendo da tolerância ao risco.

Cannon viu indícios de que governos como da Argentina poderiam adotar o bitcoin como um ativo de reserva estratégica, elevando ainda mais o preço da criptomoeda. Além disso, Donald Trump é um grande entusiasta dessa ideia, o que ajudou na valorização do bitcoin nas últimas semanas

Bill Miller, diretor de investimentos e gerente de portfólio da Miller Value Funds, compara o bitcoin ao "ouro digital" devido à sua natureza escassa e descentralizada.

Mas o recente interesse no bitcoin dificilmente é uma garantia de seu sucesso. Ele é notoriamente volátil e propenso a quedas drásticas de preço — por isso gestoras como a BlackRock recomendam exercer discrição e se educar sobre os riscos ao investir. Mas, à medida que os investidores continuam acreditando no sucesso de se colocar em prática a ideia de estabelecer uma reserva nacional de bitcoin no próximo governo Trump, fica cada vez mais aparente que o ativo está sendo legitimado no cenário de investimentos.