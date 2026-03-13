Investidor lucra US$ 2,5 mi com alta da criptomoeda de Donald Trump

US President Donald Trump speaks during a press conference at Trump National Doral in Miami, Florida, on March 9, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (SAUL LOEB/AFP)
Redação Exame
Publicado em 13 de março de 2026 às 16h41.
Uma carteira cripto que estava inativa há cinco meses voltou a movimentar recursos e comprou cerca de US$ 7 milhões em tokens TRUMP, uma criptomoeda meme associada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A movimentação ocorreu poucas horas após o anúncio de um evento exclusivo para os maiores detentores do ativo, o que impulsionou o preço da criptomoeda.
Dados on-chain da empresa de análise Arkham Intelligence mostram que a carteira começou a adquirir os tokens na madrugada de 13 de março, comprando cerca de 2,2 milhões de unidades do ativo.
As compras ocorreram em quatro transações: uma compra inicial de teste com apenas um token, seguida por duas aquisições de aproximadamente 1 milhão de tokens cada e uma última operação de cerca de 200 mil unidades.
O movimento ocorreu após o perfil oficial do projeto anunciar um evento e almoço de gala em Mar-a-Lago, marcado para 25 de abril.
A participação será restrita aos 297 maiores detentores do token, considerando o saldo médio ponderado mantido entre 12 de março e 10 de abril.
Após o anúncio, o token registrou forte valorização. O preço havia caído para cerca de US$ 2,71 no início do dia, mínima histórica do ativo, mas chegou a atingir aproximadamente US$ 4,50 antes de recuar para perto de US$ 3,90.
Mesmo após a correção, o ativo ainda acumulava ganho de cerca de 44% em relação à mínima do dia.
Com a valorização do token, a carteira registrava lucro aproximado de US$ 2,47 milhões no momento da publicação, segundo dados da Arkham. O valor total da posição chegou a cerca de US$ 9,44 milhões.
O evento anunciado segue um modelo semelhante ao jantar realizado em maio de 2025 no Trump National Golf Club, também voltado a grandes detentores do token.
Na ocasião, o encontro gerou críticas de legisladores e organizações de ética, que questionaram a possibilidade de acesso ao presidente dos Estados Unidos como incentivo para investidores da criptomoeda.
Apesar da alta recente, o token TRUMP permanece muito abaixo de seu recorde histórico. O ativo chegou a valer cerca de US$ 74 pouco antes da posse presidencial de Trump, em janeiro de 2025.
Desde então, a criptomoeda perdeu aproximadamente 96% de seu valor, refletindo a volatilidade típica desse tipo de ativo digital.
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