Bitcoin tem pior semana desde a eleição de Donald Trump

Depois de uma sequência de otimismo entre os investidores, o bitcoin teve sua primeira queda semanal desde a vitória de Donald Trump em novembro. O freio na animação se deu pela indicação de postura mais cautelosa do Federal Reserve para 2025.

Segundo a Bloomberg, o maior ativo digital caiu mais de 7% no período de sete dias, a maior queda desse tipo desde setembro. Um indicador mais amplo do mercado de criptomoedas, abrangendo tokens menores como Ether e o favorito dos memes, Dogecoin, sofreu uma queda ainda mais acentuada de cerca de 10%.

Na quarta passada, o Fed realizou seu terceiro corte consecutivo na taxa de juros, ao mesmo tempo que sinalizou um ritmo mais lento de flexibilização monetária no próximo ano para manter a inflação sob controle.

Isso desanimou os mercados globais e, consequentemente, o setor de criptomoedas, especialmente o bitcoin, que vinha de valorização de quase 40% desde a eleição de Donald Trump. O republicano vem dizendo que quer formar uma reserva nacional de bitcoin.

A criptomoeda, que ultrapassou os US$ 100 mil no começo do mês, hoje está cotada a US$ 95 mil.

Alguns analistas estão prevendo que o ambiente de baixa liquidez pode trazer mais volatilidade à medida que entramos nos últimos dias do ano, especialmente porque em 27 de dezembro os olhos do mercado estarão atentos para saber se a MicroStrategy continuará com suas compras semanais da maior criptomoeda, o que poderá influenciar bastante seu preço.