Por que Ray Dalio diz que o Bitcoin não pode substituir o ouro?

Durante anos, investidores e analistas discutiram se o bitcoin poderia um dia substituir o ouro como a principal reserva de valor do mundo.

Os defensores do bitcoin frequentemente o chamam de “ouro digital”, argumentando que sua oferta fixa e seu design descentralizado poderiam torná-lo uma proteção moderna contra a inflação.

No entanto, o investidor bilionário Ray Dalio se opõe a essa visão. Embora Dalio reconheça as características distintas do bitcoin e sua crescente presença nos mercados financeiros, ele acredita que ele não pode substituir o ouro. Seus argumentos se baseiam no longo papel histórico do ouro, sua posição nos mercados globais, as ações dos bancos centrais e seu lugar no sistema monetário mundial ao longo de séculos.

A visão de Dalio fornece uma estrutura útil para investidores refletirem sobre o debate contínuo entre ativos tradicionais de refúgio seguro, como o ouro, e alternativas digitais como o bitcoin.

Este artigo examina por que Ray Dalio acredita que o bitcoin não pode substituir o ouro como principal reserva de valor do mundo. Ele destaca preocupações sobre adoção por bancos centrais, comportamento de mercado, privacidade e riscos tecnológicos, ao mesmo tempo em que explica por que ele ainda vê o bitcoin como um ativo complementar em portfólios diversificados.

Quem é Ray Dalio?

Ray Dalio é o fundador da Bridgewater Associates, um dos maiores fundos de hedge do mundo. Ao longo dos anos, ele ganhou reputação como um dos pensadores mais influentes em macroeconomia e finanças.

Dalio é mais conhecido por seu estudo aprofundado dos ciclos de dívida de longo prazo, da política monetária e das mudanças no poder econômico global. Suas análises sobre como moedas surgem e entram em declínio ao longo dos séculos influenciaram decisões de investimento de instituições, governos e grandes gestores de ativos.

Por causa dessa expertise, as opiniões de Dalio sobre reservas de valor — especialmente em períodos de incerteza econômica — recebem grande atenção.

A visão central de Dalio: “Existe apenas um ouro”

Ao expressar suas opiniões sobre o possível papel do Bitcoin no sistema financeiro global, Dalio tem sido claro sobre a posição única do ouro como ativo monetário.

Ele argumenta que o ouro não deve ser tratado como diretamente comparável ao Bitcoin, como se os dois fossem intercambiáveis. Na visão dele, o ouro não é apenas mais uma commodity ou um ativo especulativo.

Em vez disso, Dalio descreve o ouro como “a forma de dinheiro mais estabelecida” da história humana. Por milhares de anos, o metal serviu como reserva confiável de valor em diferentes civilizações, sistemas financeiros e mudanças políticas.

Por causa desse papel histórico de longo prazo, Dalio acredita que nenhum novo ativo pode substituir o ouro, seja digital ou não.

Como a demanda dos bancos centrais torna o ouro único

Dalio destaca que a demanda dos bancos centrais por ouro ajuda a posicioná-lo como um ativo único. Bancos centrais ao redor do mundo mantêm grandes quantidades de ouro como parte de suas reservas cambiais. Eles usam o metal para diversificar ativos e manter estabilidade durante períodos de estresse financeiro.

Esse uso institucional generalizado confere ao ouro uma legitimidade estatal que o Bitcoin ainda não alcançou.

Dalio é cético quanto à possibilidade de bancos centrais acumularem Bitcoin como ativo de reserva no curto prazo. Governos geralmente preferem ativos com longas histórias, liquidez profunda e estável e mercados bem estabelecidos.

O Bitcoin, por ser relativamente novo, ainda está evoluindo tanto tecnologicamente quanto em termos regulatórios. Sem adoção por bancos centrais, Dalio argumenta que o Bitcoin dificilmente alcançará o mesmo status monetário do ouro.

O bitcoin se comporta mais como um ativo de risco

Dalio aponta diferenças em como bitcoin e ouro se comportam durante ciclos de mercado.

O ouro frequentemente é tratado como um ativo de refúgio seguro. Durante períodos de volatilidade, fraqueza cambial ou tensões geopolíticas, investidores historicamente recorrem ao ouro como proteção.

O bitcoin, no entanto, tem demonstrado um padrão diferente.

Dalio observa que o Bitcoin frequentemente se move em linha com ações de tecnologia e outros ativos de risco. Em períodos de estresse de mercado ou aperto de liquidez, investidores tendem a vender Bitcoin junto com ações, em vez de usá-lo como hedge.

Para Dalio, esse comportamento sugere que o Bitcoin atualmente se comporta mais como um ativo de crescimento especulativo do que como uma reserva de valor tradicional.

O tamanho e a maturidade dos mercados de ouro

Os mercados de ouro são muito maiores e mais maduros que os mercados de Bitcoin.

O mercado global de ouro evoluiu ao longo de milhares de anos e atrai ampla participação institucional, incluindo bancos centrais, fundos soberanos, demanda por joias, usuários industriais e fundos de investimento.

Essa profundidade proporciona forte liquidez e maior estabilidade de preços.

Em comparação, o mercado de Bitcoin — embora significativo dentro do universo cripto — é muito menor e mais vulnerável a mudanças no sentimento dos investidores. Ele continua sujeito a forte volatilidade, negociação alavancada e ciclos especulativos que influenciam fortemente seu valor.

Dalio vê essa diferença de maturidade de mercado como mais um motivo pelo qual o ouro mantém seu papel dominante como reserva de valor.

Preocupações com privacidade no bitcoin

Dalio também apontou questões relacionadas à transparência do bitcoin.

Como o Bitcoin opera em uma blockchain pública, cada transação é registrada permanentemente e pode ser rastreada por ferramentas de análise de blockchain. Embora os usuários sejam identificados apenas por endereços de carteira, padrões de transação frequentemente podem ser conectados e monitorados.

Na visão de Dalio, esse nível de visibilidade pode tornar o Bitcoin menos atraente para certas instituições ou governos como ativo de reserva de longo prazo.

O ouro, por ser um ativo físico, não depende de um registro público de transações.

A possível ameaça da computação quântica

Ray Dalio também destacou a computação quântica como um risco potencial para o Bitcoin.

A segurança do Bitcoin depende de algoritmos criptográficos para proteger chaves privadas e validar transações. Avanços futuros em computação quântica poderiam potencialmente comprometer ou quebrar esses sistemas criptográficos existentes.

Embora a computação quântica ainda seja uma preocupação teórica, Dalio sugere que esses riscos tecnológicos devem ser considerados em qualquer avaliação de longo prazo sobre a viabilidade do Bitcoin como reserva de valor.

O ouro, por ser um ativo físico, não depende de software ou criptografia e, portanto, não é afetado por esse tipo de vulnerabilidade tecnológica.

A visão macroeconômica mais ampla de Dalio

A preferência de Dalio pelo ouro em relação ao Bitcoin também é influenciada por sua visão mais ampla da economia global.

Ele alertou que o mundo pode estar entrando em uma era de grande disrupção econômica e geopolítica, marcada por níveis crescentes de dívida, instabilidade monetária e mudanças no equilíbrio de poder global.

Nessas condições, Dalio argumenta que investidores devem priorizar ativos com histórico comprovado de preservação de valor durante períodos de estresse no sistema financeiro.

Ao longo de séculos, o ouro desempenhou consistentemente esse papel em meio à inflação, desvalorização monetária e incerteza geopolítica.

Esse histórico de longo prazo é uma das principais razões pelas quais Dalio continua a considerar o ouro uma reserva de riqueza relativamente resiliente.

O bitcoin ainda tem papel em portfólios

Embora Dalio permaneça cético quanto à possibilidade de o Bitcoin superar o ouro, ele ainda o considera um componente viável em um portfólio de investimentos. Ele reconhece que os atributos únicos do Bitcoin — especialmente sua oferta fixa e natureza descentralizada — refletem algumas das qualidades associadas ao ouro.

Em vez de escolher entre um ou outro, Dalio sugere que ambos os ativos podem cumprir funções semelhantes.

Alocação de portfólio: Dalio recomendou que investidores considerem alocar aproximadamente 15% do portfólio em uma combinação de ouro e Bitcoin.

Estratégia de hedge: Essa alocação funcionaria como proteção contra perda de poder de compra e instabilidade econômica.

Ativos complementares: Na visão dele, o Bitcoin não substitui o ouro — os dois podem atuar de forma complementar na diversificação.

O debate contínuo entre bitcoin e ouro

As posições do bitcoin e do ouro refletem uma divisão importante no mundo financeiro. Enquanto o Bitcoin enfatiza portabilidade digital, escassez e inovação tecnológica, o ouro está associado a uma história multigeracional, tangibilidade física e confiança institucional.

No fim das contas, esse debate gira em torno de como a sociedade define e confia no dinheiro. Embora novas tecnologias possam criar ferramentas financeiras eficientes, a confiança profunda necessária para um padrão monetário global costuma ser construída ao longo de séculos — não de anos.

