ETFs de cripto: entendendo a tese de investimento em ativos digitais para 2025

Por Samir Kerbage*

Os ativos digitais foram um tema em destaque nas eleições dos EUA este ano, com a indústria exercendo influência significativa e os eleitores escolhendo, de forma esmagadora, candidatos pró-cripto. O resultado – um Congresso favorável às criptos e um Presidente eleito extremamente apoiador – gerou um otimismo generalizado na indústria de ativos digitais.

Esse otimismo se reflete no retorno do Nasdaq Crypto Index (NCI), que subiu mais de 57% desde as eleições de 5 de novembro. Se considerarmos o desempenho histórico deste mercado, acredito que esse movimento positivo de preços continuará, beneficiando o bitcoin e também muitos outros ativos digitais.

Os criptoativos seguem um ciclo de quatro anos que inclui um mercado de alta de aproximadamente 12 meses, seguido por um mercado de baixa de um ano e, em seguida, um período de recuperação de dois anos. Nos dois ciclos anteriores de alta, as altcoins (ou seja, tudo fora do BTC) superaram significativamente o desempenho do bitcoin.

O mercado de alta atual está sendo impulsionado tanto pelo resultado das eleições nos EUA quanto pelo contexto macroeconômico. Mas há outro indicador sinalizando um mercado de alta: o desempenho superior do NCI em relação ao BTC . Nos últimos três meses, o NCI apresentou retorno maior do que o BTC (78,0% contra 76,5%) e, desde as eleições, superou o BTC em 6,8%.

Desempenho dos criptoativos

Vale destacar que o novo ambiente regulatório favorável em 2025 provavelmente será mais benéfico para ativos além do bitcoin. Isso porque o bitcoin já foi beneficiado este ano pela clareza regulatória, com sua classificação como commodity e o crescimento de ETFs, opções e futuros. A clareza legislativa e regulatória que beneficiará as altcoins pode incluir:

● Legislação sobre estrutura de mercado: Propostas como o FIT21 nos EUA eliminarão ambiguidades sobre o status de commodity ou valor mobiliário dos criptoativos e criarão caminhos de registro que podem impulsionar a adoção.

● Legislação sobre stablecoins / implementação do MiCA: Ambas impulsionarão a adoção de stablecoins nos EUA e na Europa, expandindo o fenômeno das stablecoins além dos mercados emergentes.

● Revogação da SAB121: Esta regra impediu bancos dos EUA de custodiar criptoativos para seus clientes, mas provavelmente será revogada em 2025. Isso permitirá que bancos e corretoras aumentem suas ofertas de negociação e custódia de cripto, beneficiando mais as altcoins.

● Lançamentos de novos ETFs: Com novos reguladores pró-cripto nos EUA, há uma renovada esperança de aprovação de ETFs adicionais, incluindo índices.

Além da política pública, a indústria está amadurecendo e novos casos de uso estão surgindo. Além do bitcoin se consolidar como uma reserva de valor digital emergente, prevemos crescimento em três áreas:

1. DeFi: Projetos que criam um sistema financeiro baseado na internet, executado em plataformas de contratos inteligentes, formarão uma nova infraestrutura global de mercados de capitais para pagamentos, com stablecoins e fundos de mercado monetário tokenizados como os primeiros casos de uso importantes.

2. Web3: Uma nova iteração da internet que permitirá que possuamos nossos dados, tornando a internet descentralizada e mais utilizável para inovações como agentes de IA.

3. Cultura Digital: Uma geração nativa digital emergente terá maior demanda por ativos digitais e colecionáveis, com os jogos sendo uma aplicação inicial natural.

Diversificação por meio de um índice

ETFs baseados em índices estão no centro da missão da Hashdex. Os índices oferecem maior opcionalidade, já que os investidores não precisam depender de um gestor ativo para fazer isso por eles. A complexidade e a natureza em rápida evolução do mercado cripto tornam difícil escolher vencedores individuais, e um índice simplifica o investimento ao oferecer uma seleção equilibrada e orientada por dados de ativos, alinhada aos princípios da teoria moderna de portfólios.

Índices como o Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) podem proporcionar exposição ampla ao mercado e, à medida que o mercado de criptoativos amadurece como classe de ativos, retornos ajustados ao risco são mais favoráveis. Investir em cripto por meio da estrutura familiar de um ETF permite que os investidores aproveitem o crescimento dessa classe de ativos com o mínimo de atrito. Para a maioria dos investidores, recomendamos frequentemente uma alocação muito pequena em cripto, entre 1% e 5%. Acreditamos firmemente que um benchmark como o NCI™ é uma excelente maneira de "comprar o mercado" e se beneficiar de uma alocação estratégica nessa promissora classe de ativos.

*Samir Kerbage é CIO Global da Hashdex.

