Bitcoin hoje: correções não se sustentam e criptomoeda pode ter nova máxima

Nesta terça-feira, 27, o bitcoin segue negociando próximo de US$ 110 mil depois de ter apresentado correções até US$ 107 mil nos últimos dias. A principal criptomoeda do mercado manteve a resiliência e pressão compradora, impedindo que as correções se tornassem movimentos de queda mais amplos. Isso alimentou expectativas de investidores para uma potencial nova máxima, acima dos quase US$ 112 mil alcançados na última semana.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 109.572, sem variação de preço nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 16,5%.

"O bitcoin inicia a semana com viés positivo, se mantendo próximo das máximas históricas registradas recentemente, mesmo após a correção observada no fim de semana. O movimento de recuperação nas últimas 24 horas é sustentado por um conjunto de fatores técnicos e macroeconômicos, além do contínuo fluxo institucional por meio dos ETFs de bitcoin à vista", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"Do ponto de vista macro, o adiamento das tarifas dos EUA sobre produtos da União Europeia trouxe um alívio temporário aos mercados globais, o que se refletiu diretamente no aumento do apetite por ativos de risco — como o setor cripto. Além disso, o sentimento permanece otimista diante de avanços regulatórios tanto nos EUA quanto em Hong Kong, reforçando a tese de amadurecimento do mercado. A abertura da Conferência Bitcoin 2025 em Las Vegas também contribui para esse cenário, elevando a atenção global sobre o ativo e o ecossistema em geral", acrescentou.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, segue sinalizando "ganância" em 73 pontos.

Análise técnica

"Caso o bitcoin consiga romper a região entre US$ 111,3 mil e US$ 112 mil com aumento no volume negociado, o ativo poderá ganhar tração para buscar patamares ainda mais altos nas próximas semanas, com alvos em US$ 115,4 mil e, posteriormente, em US$ 118,8 mil. Por outro lado, uma rejeição na resistência atual pode provocar uma retração até a região entre US$ 107,8 mil e US$ 108,3 mil, com suporte crítico em US$ 104,9 mil", disse Guilherme Prado.

"Em resumo, o cenário estrutural segue favorável ao bitcoin, ancorado por fundamentos sólidos e fluxo institucional contínuo. Ainda assim, o mercado exige atenção redobrada nos níveis atuais, diante do RSI elevado e da possibilidade de realização de lucros em zonas de resistência", concluiu.

