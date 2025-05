Brasil aproveita máxima histórica do bitcoin e retira R$ 10,8 milhões em fundos de criptomoedas

Em possível realização de ganhos com a máxima histórica do bitcoin os investidores do Brasil retiraram US$ 1,9 milhão, R$ 10,8 milhões, de fundos de investimento baseados em criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 23. Nesse período, os aportes globais representaram US$ 3,3 bilhões em entradas líquidas, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório da gestora de criptomoedas, Suíça e Suécia também sacaram respectivos líquidos de US$ 16,6 milhões e US$ 12,1 milhões. Pelo lado das entradas líquidas, os principais aportes foram dos Estados Unidos, Alemanha, Hong Kong e Canadá, respectivamente em US$ 3,22 bilhões, US$ 41,5 milhões, US$ 33,3 milhões e US$ 10,9 milhões.

A CoinShares observou que o acumulado anual (YTD) alcançou um novo recorde, em US$ 10,5 bilhões em entradas líquidas. Nesse caso, as participações brasileiras chegaram a US$ 66 milhões.

No caso do total de ativos sob gestão (AuM), as participações brasileiras avançaram a US$ 1,55 bilhão e mantiveram o país na sexta colocação global. Nesse caso, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Alemanha e Suécia fecharam a semana com respectivos AuM de 140,3 bilhões, US$ 6,4 bilhões, US$ 6,28 bilhões, US$ 6,24 bilhões e US$ 3,7 bilhões.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Na aferição de fundos cripto baseada por criptoativo, o bitcoin representou US$ 2,97 bilhões do saldo positivo semanal. Nesse período, fundos em Ethereum, Short Bitcoin, Solana e Sui representaram respectivos líquidos de US$ 326,2 milhões, US$ 12,7 milhões, US$ 4,3 milhões e US$ 2,9 milhões. Pelo contrário, fundos cripto baseados em XRP e cestas multiativos sofreram respectivas retiradas líquidas de US$ 37,2 milhões e US$ 1,9 milhão.

Os principais fluxos de entrada líquida em fundos cripto foram do iShares Bitcoin Trust ETF, Fidelity Wise Origin Bitcoin, iShares Ethereum Trust ETF, 2X Bitcoin Strategy ETF e ARK 21Shares Bitcoin ETF, respectivamente em US$ 2,43 bilhões, US$ 209,8 milhões, US$ 136,4 milhões, US$ 114,4 milhões e US$ 100,9 milhões.

No lado das saídas líquidas, os maiores volumes de retiradas semanais foram do Grayscale Bitcoin Trust ETF, 21Shares XRP ETP, Bitwise Physical Bitcoin ETP, ProShares ETHER-ETF-USD INC, Bitcoin Tracker One EUR, cujas respectivas retiradas foram de US$ 89,2 milhões, US$ 38,9 milhões, US$ 9,5 milhões, US$ 9,4 milhões e US$ 9,2 milhões.

Na semana anterior, os investidores nacionais se mantiveram na contramão global e retiraram R$ 22 milhões de fundos de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok