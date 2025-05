Ethereum vai ser o 'petróleo digital' de Wall Street, diz executivo defensor do projeto

Se o bitcoin é considerado o ouro digital, o que o ether será? Para Vivek Raman, CEO da Etheralize, o projeto vai se tornar, em breve, o "petróleo digital" do mercado financeiro. O executivo criou a sua empresa exatamente para "evangelizar" investidores e companhias em torno da ideia.

Em entrevista ao site Decrypt, Raman compartilhou a ideia central por trás da empresa: "Nós achamos que, conforme o ecossistema de criptomoedas evolui, as pessoas não apenas vão querer ter esse ativo [ether] nas suas reservas, elas vão ser obrigadas a tê-lo".

Raman acredita que, em breve, a Ethereum vai se tornar a base da economia digital em blockchain. Por isso, defende que instituições financeiras precisam acelerar a criação de projetos na rede. Nesse cenário, o ether teria um papel semelhante ao do petróleo na economia atual.

A tendência, diz o executivo, é que a rede blockchain seja cada vez mais usada por empresas, projetos e pessoas. Se isso ocorrer, a demanda pelo ether também vai disparar, já que o ativo é necessário para pagar as taxas de transações na rede. Ou seja, é uma espécie de combustível para o projeto.

A narrativa é compartilhada por Raman quando ele precisa explicar o que é a Ethereum para pessoas sem conhecimento do tema. A ideia é adotar um discurso semelhante aos defensores do bitcoin, que veem como o ativo como a melhor opção para substituir o ouro na era digital.

A tese argumenta que o bitcoin teria as características necessárias para ser uma reserva de valor adequada à era digital, mantendo as características de escassez do ouro e sendo beneficiada por uma velocidade maior nas operações, facilidade de compra e custódia e maior segurança.

No caso do ether, Raman acredita que a lógica será outra. A criptomoeda não deverá ser usada como uma reserva de valor, mas sim como um ativo base da economia tokenizada em blockchain. O sucesso do projeto, porém, dependeria diretamente do grau de adoção da rede.

"Neste ecossistema onde os ativos em todo o mundo são tokenizados por diferentes contrapartes, o único ativo neutro que será global, que conecta todos eles, é o ether. Ele vai se tornar cada vez mais importante como um par de negociação global, como um ativo estratégico a ser mantido se você quiser permanecer neutro entre todos esses diferentes ativos tokenizados", argumenta o executivo.

