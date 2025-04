Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 94 mil e supera mercado de ações

Nesta quarta-feira, 23, o bitcoin e as principais criptomoedas amanheceram negociadas “no verde”, apresentando alta significativa após semanas de correção. O bitcoin, principal criptomoeda do setor, ultrapassou a cotação de US$ 94 mil e se tornou o quinto maior ativo do mundo em capitalização de mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 94.319, com alta de 5,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 11,6%.

Por que o bitcoin subiu?

“A criptomoeda acelerou após o presidente Trump sinalizar moderação na política tarifária contra a China, afirmando que as tarifas não alcançarão os 145% anunciados anteriormente e serão reduzidas de forma significativa, ainda que não eliminadas. Trump também amenizou o tom em relação ao presidente do Fed, Jerome Powell, negando intenção de substitui-lo após críticas recentes”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“Os ETFs de bitcoin à continuam mostrando força institucional significativa, com entradas líquidas de US$ 936 milhões apenas ontem, totalizando US$ 1,2 bilhão na semana. O fato de 10 dos 11 ETFs originais terem registrado entradas é particularmente positivo, demonstrando uma distribuição saudável do interesse institucional”, acrescentou.

“Em meio às perdas registradas nos principais índices acionários — Nasdaq recuando 2,7% e S&P 500 caindo 5,7% no mês —, o bitcoin destaca-se com valorização de 13,5%. Esse desempenho reforça o crescente reconhecimento do bitcoin como reserva de valor digital, refletindo o apetite de investidores por ativos alternativos diante das incertezas macroeconômicas e das tensões geopolíticas globais”, concluiu o analista de research da Mynt.

