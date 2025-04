Investidores que apostavam em queda do bitcoin perdem R$ 1,7 bilhão após ativo disparar

A forte alta do bitcoin nesta quarta-feira, 23, reanimou investidores em meio a uma retomada do otimismo no mercado, mas também há aqueles que saíram prejudicados pelo movimento. No mercado de preços futuros, a disparada da criptomoeda levou a liquidações de US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual).

Os dados, reunidos pela empresa Coinglass, mostram as perdas de investidores no mercado futuro nas últimas 24 horas, mas os prejuízos se concentraram na manhã desta quarta-feira. Considerando outras criptomoedas, as liquidações são ainda maiores, de US$ 565 milhões.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

As liquidações ocorreram nas posições do tipo short, que são aqueles em que o investidor acredita que o preço do ativo em um determinado período será menor do que o preço no momento em que é fechado um contrato de negociação. Na prática, portanto, ele espera uma desvalorização.

No caso do bitcoin, porém, o movimento foi oposto. A criptomoeda saltou nos últimos dias devido à expectativa de que os Estados Unidos vão firmar os primeiros acordos para aliviar a guerra tarifária contra outros países. Além disso, a narrativa da criptomoeda como reserva de valor parece ter ganhado força.

Tradicionalmente, as liquidações de posições no mercado de preços futuros ocorrem quando um ativo tem um movimento repentino e forte de alta ou queda. Com isso, a posição do investidor torna-se financeiramente inviável, obrigando a liquidação do contrato com o prejuízo.

É esse fenômeno que ocorreu na manhã desta quarta-feira, com os investidores precisando fechar as posições abertas e aceitar o prejuízo ao "apostar" contra o bitcoin. A concentração das liquidações nas posições de short também são uma novidade em 2025.

Ao longo deste ano, a maior parte das perdas no mercado de preços futuros ocorreu nas posições do tipo long, em que os investidores projetavam uma alta do ativo em relação ao preço no momento de fechamento do contrato. Como o mercado de criptomoedas enfrentou forte queda no ano, a expectativa não se materializou.

Analistas não descartam a possibilidade das liquidações envolvendo o bitcoin terem se concentrado em poucos investidores grandes, considerando os volumes baixos atualmente no mercado de futuros de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok