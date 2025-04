Fundos de criptomoedas atraem US$ 6 milhões e mostram mercado sem direção clara

Os produtos negociados em bolsa de criptomoedas (ETPs) mostraram sinais de recuperação na última semana, com pequenos fluxos de entrada após registrar mais de US$ 1 bilhão em saques nas duas semanas anteriores. Durante a semana de 14 a 18 de abril, esses fundos tiveram aportes de US$ 6 milhões, refletindo um sentimento misto dos investidores, segundo o CoinShares.

"Embora a semana tenha começado com pequenas entradas, números de vendas no varejo dos Estados Unidos acima do esperado, no meio da semana, provavelmente desencadearam os saques de US$ 146 milhões", escreveu James Butterfill, chefe de pesquisa do CoinShares.

Os ativos totais sob gestão (AUM) em ETPs de criptomoedas aumentaram 1,4%, de US$ 129 bilhões em 11 de abril para US$ 131 bilhões em 18 de abril.

De acordo com o relatório, os fundos negociados em bolsa da BlackRock viram os maiores fluxos de investimento na última semana, com US$ 182 milhões, enquanto grandes emissores como a Fidelity viram saques de US$ 123 milhões nos ETPs de criptomoedas.

A Bitwise está entre algumas gestoras dos Estados Unidos que viram aportes em seus ETPs de criptomoedas, totalizando US$ 24 milhões, enquanto a gestora europeia 21Shares viu os maiores investimentos, no valor de US$ 37 milhões.

Mesmo com pequenos aportes, todos os emissores de ETPs de criptomoedas dos Estados Unidos estão atualmente no vermelho no acumulado do mês. O europeu 21Shares foi o único que manteve um saldo líquido positivo, de US$ 28 milhões, em abril.

No acumulado do ano, os ETFs da BlackRock somam mais de US$ 3 bilhões em aportes, com a maioria das outras gestoras no vermelho, exceto a Proshares, com US$ 340 milhões, e a Ark Invest, com US$ 19 milhões até o momento.

Ethereum é destaque negativo

Na divisão por criptomoedas, o ether teve os maiores saques na última semana, totalizando US$ 26,7 milhões. O XRP teve aportes significativos, de US$ 37,7 milhões, se destacando como o maior ganhador entre outros ETPs de criptomoedas.

O bitcoin registrou pequenas saídas, de US$ 6 milhões, estendendo as perdas de abril para US$ 894 milhões. O ativo ainda possui US$ 541 milhões de investimentos em ETPs no acumulado do ano. Ele é seguido pelo ether e pelo XRP, que totalizam US$ 215 milhões e US$ 214 milhões no acumulado do ano, respectivamente.

