Bitcoin hoje: criptomoeda ultrapassa US$ 90 mil após feriado da Páscoa, acompanhando máxima do ouro

Nesta terça-feira, 22, o bitcoin inicia a semana útil "no verde" após um feriado prolongado que trouxe otimismo para o setor. Enquanto na última segunda-feira, 21, foi feriado de Tiradentes no Brasil, os mercados globais voltaram a operar, e as criptomoedas nunca pararam.

O bitcoin acompanhou a alta do ouro, que chegou a máxima de aproximadamente US$ 3.500 por onça, enquanto as ações de tecnologia apresentaram queda.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 90.104, com alta de 3,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a principal criptomoeda do mercado acumula alta de 5,3%.

"Enquanto índices como o S&P 500 e o Nasdaq apresentam no mês de abril performances de -7,35% e -6,94%, respectivamente, o bitcoin apresenta 6% de alta no mesmo período, sinal de força relativa e aceitação da tese de reserva de valor digital. Além disso, os ETFs de bitcoin registraram entradas de US$ 381 milhões no dia 21, o maior volume desde janeiro, sinalizando forte interesse institucional", disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"Com esse cenário em mente, é provável que os preços continuem trajetória positiva no médio e longo prazo, mas desdobramentos macroeconômicos ainda podem trazer volatilidade, principalmente tratando-se das questões tarifárias nos EUA", acrescentou.

A semelhança com o movimento do ouro pode reafirmar a posição do bitcoin como um ativo de reserva de valor. No feriado, a capitalização do ouro subiu para US$ 6 trilhões, mais de três vezes a capitalização do bitcoin em seu valor máximo.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "neutralidade" em 47 pontos, após semanas oscilando entre o "medo" e o "medo extremo".

Nesta sexta-feira, US$ 6,7 bilhões em opções de bitcoin expirarão, incluindo US$ 330 milhões em opções de compra com preço de exercício de US$ 100 mil.

