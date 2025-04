EUA têm ‘inúmeras’ maneiras de reforçar as reservas de bitcoin, afirma membro do governo

Os Estados Unidos estão explorando diversas formas de aumentar sua reserva de bitcoin sem utilizar dinheiro dos contribuintes, incluindo o uso da receita gerada por tarifas e a reavaliação dos certificados de ouro do governo, segundo o diretor executivo do conselho cripto do governo Trump.

“Estamos analisando muitas formas criativas, seja por meio de tarifas, há literalmente inúmeras maneiras de fazer isso,” disse Bo Hines, do Conselho Presidencial de Assessores para Ativos Digitais, em uma entrevista recente com o CEO da Professional Capital Management, Anthony Pompliano.

Assine a newsletter do Future of Money e saiba tudo sobre o futuro do dinheiro, dos investimentos e do seu bolso.

Hines afirmou que o Tesouro poderia reavaliar seus certificados de ouro, atualmente avaliados em US$ 43 por onça, para o preço de mercado atual de US$ 3.200 por onça, criando um superávit contábil para financiar compras de bitcoin sem vender o ouro.

“Tudo está sobre a mesa, e como dissemos, queremos o máximo que pudermos obter, então vamos garantir que nenhuma pedra fique sem ser virada,” disse Hines na entrevista, que foi ao ar em 14 de abril.

🇺🇸 LATEST: Executive Director of Digital Assets Bo Hines said the US government may buy Bitcoin using tariff revenue. pic.twitter.com/Gfc2HiEJoL — Cointelegraph (@Cointelegraph) April 15, 2025

A Reserva de bitcoin será composta inicialmente por ativos confiscados em casos criminais do governo, mas permitirá o desenvolvimento de estratégias orçamentárias neutras para adquirir mais bitcoin.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Durante a entrevista, Hines disse que a Casa Branca também está desenvolvendo um marco regulatório para ativos digitais, delineando como os EUA pretendem apoiar a inovação cripto e promover stablecoins do dólar americano ao redor do mundo.

“Isso trará clareza a muitos aspectos desse setor, seja em tokenização, staking, todo tipo de coisa,” disse Hines, acrescentando que o governo Trump tem se movido rapidamente para tornar os EUA a “capital mundial do cripto.”

“Estamos nos movendo na velocidade da tecnologia, é como se fôssemos uma startup dentro deste prédio,” disse Hines. “Vamos continuar avançando bem rapidamente.”

O relatório ao qual Hines se referiu deve ser publicado no final de julho ou em agosto.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Sem menção aos empreendimentos cripto de Trump

Hines não foi questionado sobre os possíveis conflitos de interesse de Trump no setor cripto, incluindo o polêmico memecoin Official Trump (TRUMP) e o empreendimento da família Trump com a World Liberty Financial — ambos apontados pela oposição.

No mês passado, o deputado Gerald E. Connolly classificou o token TRUMP como uma “oportunidade de lucro” que resultou em entidades ligadas a Trump arrecadando mais de US$ 100 milhões em taxas de negociação.

A deputada Maxine Waters também criticou o memecoin de Trump em 20 de janeiro, chamando-o de um “golpe” e afirmando que o lançamento representava “o pior do cripto.”

O czar de IA e cripto da Casa Branca, David Sacks, disse que o memecoin TRUMP não passava de um colecionável.

Hines também não foi questionado sobre se os EUA concluíram a auditoria interna de suas reservas de bitcoin — uma tarefa que deveria ter sido concluída em até 30 dias após a ordem executiva de 6 de março do presidente Donald Trump, que estabeleceu a Reserva Estratégica de Bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok