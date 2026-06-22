Criptomoedas sobem e esboçam recuperação com avanço de acordo definitivo entre EUA-Irã

A maioria das criptomoedas opera em alta nesta segunda-feira, 22, depois de uma forte queda na semana anterior. O noticiário da semana começa positivo com o avanço nas negociações realizadas na Suíça para um acordo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irã em 60 dias.

Mesmo assim, a continuidade da saída de capital de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de criptoativos ainda preocupa os investidores. Não houve negociação nas bolsas americanas na sexta-feira, 19, por conta de feriado, mas o último dado destes fundos nos EUA, referente à quinta-feira, mostrou uma saída de US$ 90,7 milhões dos ETFs de bitcoin e de US$ 12,8 milhões nos fundos de ETH.

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Às 10h29 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 2,4%, a US$ 1.763, enquanto o bitcoin tem alta de 1,5%, a US$ 64.959.

Segundo Fabricio Tota, vice-presidente de negócios cripto do Mercado Bitcoin, enquanto os ETFs seguem registrando uma das piores sequências de saídas da história recente, investidores de longo prazo atingiram uma nova máxima histórica de acumulação.

“A principal batalha do mercado neste momento parece ser entre o fluxo vendedor dos ETFs e a forte absorção de oferta realizada pelos investidores mais pacientes”, afirma Tota.

Do lado das outras altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, tem ganhos de 1%, a US$ 1,15. Já o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 2,2%, a US$ 599,90; a solana registra ganhos de 1,3%, a US$ 74,50; e a TRX, da blockchain Tron, registra valorização de 1,5%, a US$ 0,33.

A HYPE, da Hyperliquid, sobe 2,1%, a US$ 69,17. Vinicius Bazan, CEO da casa de análise Underblock, considera que a hyperliquid ainda está bastante resiliente em um ambiente de mercado que é positivo para o projeto.

“Tem muito volume de negociação e de liquidação. Isso faz com que ela continue gerando receita via taxas e essas receitas acabam, invariavelmente, virando recompras do token, o que joga o preço para cima”, avalia.

Crise de financiamento do Ethereum

O ex-colaborador do Ethereum, Trent VanEpps, alertou que o desenvolvimento central do blockchain pode sofrer com uma crise de financiamento nos próximos três a nove meses, noticiou o site The Block.

VanEpps coordenou o núcleo de desenvolvimento da Ethereum Foundation de maio de 2021 a abril de 2026. Ele afirmou em uma publicação na rede social X (Twitter) que o encerramento do Programa de Incentivo a Clientes em abril de 2026 e as contínuas reduções no caixa da fundação ameaçam comprometer a capacidade institucional construída no ecossistema ao longo da última década.

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