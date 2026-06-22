Mercado de tokenização pode sair de US$ 10 bilhões para US$ 6,8 trilhões, diz corretora

Um relatório da corretora de criptomoedas Binance revelou que o mercado de ativos tokenizados superou os US$ 10 bilhões em 2026, saindo de US$ 1 bilhão em 2024. Agora, a equipe de análise da exchange prevê que o segmento pode chegar até US$ 6,8 trilhões em um cenário excepcional.

Segundo o relatório, tokenização permite maior acessibilidade geográfica, negociação 24/7 e eficiência de capital através de geração de rendimento on-chain, além de permitir exposição ao ativo original que está sendo tokenizado.

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Mesmo assim, a equipe de análise da corretora afirma que a capitalização total desse mercado corresponde a uma penetração de menos de 0,01% do seu potencial.

4 cenários de expansão

Os analistas traçam quatro cenários para a expansão do mercado de tokenização.

No cenário conservador, a tokenização alcança apenas 0,12% dos ativos e soma US$ 203 bilhões, refletindo uma adoção institucional gradual e uma clareza regulatória incremental.

O cenário-base, por sua vez, imagina que os ativos tokenizados sejam 0,4% do mercado, com maior participação de plataformas e um impulso proveniente do desenvolvimento de infraestrutura blockchain. Neste caso, o mercado de tokenização atingiria US$ 661 bilhões.

Em seguida, a Binance coloca o cenário otimista como aquele em que a tokenização atinge uma taxa de penetração de 1%, que para os analistas seria possível caso produtos tokenizados se tornem ofertas padrão através das principais plataformas financeiras do mundo. Para esta projeção, o mercado de tokenização alcança uma capitalização de US$ 1,6 trilhão.

Por fim, o cenário excepcional é aquele em que uma penetração de 4% é atingida, com ativos tokenizados se integrando totalmente ao sistema financeiro tradicional.

“Ações, commodities e ETFs [fundos negociados em bolsa, na sigla em inglês] tokenizados tornando-se instrumentos padrão tanto em carteiras de varejo quanto institucionais. Esse cenário pressupõe alta liquidez, interoperabilidade entre redes (cross-chain) em escala e um ambiente regulatório que acomode ativamente a propriedade de ativos on-chain”, avalia a Binance.

O que é tokenização?

Tokenizar um ativo nada mais é do que registrá-lo em blockchain, de modo que ele possa ser regido por contratos inteligentes em um ambiente digital descentralizado sem precisar passar por todos passos e intermediários necessários em uma oferta de ativos tradicional. Ações, fundos de investimento, debêntures, crédito privado e muitos outros ativos podem ser tokenizados.

“Ações tokenizadas abordam um ponto de atrito que, há muito, exclui grandes segmentos da população mundial dos mercados globais de ações: custo e acessibilidade. As vias de acesso tradicionais frequentemente apresentam barreiras proibitivas, incluindo disponibilidade restrita de corretoras, exigências de saldo mínimo elevado e taxas de transação altas”, diz a equipe de análise da Binance.

A corretora afirma que a operação com ações tokenizadas, por exemplo, permite que os investidores participem do mercado acionário sem precisar de intermediários financeiros, com propriedade fracionada e maior eficiência na descoberta de preços.

Para ilustrar o assunto, os analistas falam sobre as ações tokenizadas da SpaceX, que eram negociadas a US$ 171,65 pouco antes da abertura das bolsas norte-americanas na primeira segunda-feira pós Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês).

O preço dos papéis da empresa aeroespacial de Elon Musk subiram 6,5% durante o fim de semana, enquanto as bolsas estavam fechadas. Na reabertura, esse gap foi fechado e as ações iniciaram o dia a US$ 171,81.

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