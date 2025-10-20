Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda volta para US$ 110 mil, mas pode ter recuperação limitada

Especialista aponta que demanda pelo ouro pode limitar recuperação do bitcoin, maior criptomoeda do mundo

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10h38.

Nesta segunda-feira, 20, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam a semana em recuperação, após momentos de queda significativa e até um "flash crash" ao longo do mês, que é historicamente conhecido por ser positivo para o setor. Enquanto o "Uptober" ainda não acabou, a recuperação do mercado pode ser limitada pela demanda por outro ativo: o ouro.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 110.745, com alta de 3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de aproximadamente 4%.

"O bitcoin acompanha o movimento global de busca por barganhas e ausência de catalisadores negativos relevantes. O valor total de mercado das criptomoedas subiu para US$ 3,69 trilhões, impulsionando otimismo no setor. Investidores, tanto institucionais quanto de varejo, aproveitaram o recuo de preços para aumentar posições, favorecendo recuperação técnica", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Apesar da valorização, a demanda estrutural pelo ouro segue forte e renovando máximas históricas diante das incertezas macroeconômicas, o que ainda limita a força de recuperação do bitcoin e mantém parte do capital fora do mercado cripto, buscando proteção tradicional. Uma estabilização desse fluxo defensivo pode, futuramente, trazer novos recursos de volta às criptomoedas", acrescentou.

  • Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site.  

Previsão para o bitcoin

"O bitcoin demonstra consolidação, depois de tocar níveis próximos a US$ 105 mil nos dias anteriores e apresentar alta de cerca de 5%. As resistências tendem a se concentrar em US$ 113.000–114.900; um rompimento consistente acima desse patamar abre perspectiva para US$ 117 mil–118 mil. No curto prazo, a lateralização deve persistir entre US$ 109 mil e US$ 114.9 mil. Rompendo os US$ 115 mil, o bitcoin pode buscar US$ 118 mil–120 mil; perdas abaixo de US$ 109 mil reacendem risco de novo teste em US$ 105 mil", concluiu o executivo.

