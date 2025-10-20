Bitcoin hoje: criptomoeda volta para US$ 110 mil, mas pode ter recuperação limitada

Nesta segunda-feira, 20, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam a semana em recuperação, após momentos de queda significativa e até um "flash crash" ao longo do mês, que é historicamente conhecido por ser positivo para o setor. Enquanto o "Uptober" ainda não acabou, a recuperação do mercado pode ser limitada pela demanda por outro ativo: o ouro.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 110.745, com alta de 3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de aproximadamente 4%.

"O bitcoin acompanha o movimento global de busca por barganhas e ausência de catalisadores negativos relevantes. O valor total de mercado das criptomoedas subiu para US$ 3,69 trilhões, impulsionando otimismo no setor. Investidores, tanto institucionais quanto de varejo, aproveitaram o recuo de preços para aumentar posições, favorecendo recuperação técnica", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Apesar da valorização, a demanda estrutural pelo ouro segue forte e renovando máximas históricas diante das incertezas macroeconômicas, o que ainda limita a força de recuperação do bitcoin e mantém parte do capital fora do mercado cripto, buscando proteção tradicional. Uma estabilização desse fluxo defensivo pode, futuramente, trazer novos recursos de volta às criptomoedas", acrescentou.

Previsão para o bitcoin

"O bitcoin demonstra consolidação, depois de tocar níveis próximos a US$ 105 mil nos dias anteriores e apresentar alta de cerca de 5%. As resistências tendem a se concentrar em US$ 113.000–114.900; um rompimento consistente acima desse patamar abre perspectiva para US$ 117 mil–118 mil. No curto prazo, a lateralização deve persistir entre US$ 109 mil e US$ 114.9 mil. Rompendo os US$ 115 mil, o bitcoin pode buscar US$ 118 mil–120 mil; perdas abaixo de US$ 109 mil reacendem risco de novo teste em US$ 105 mil", concluiu o executivo.

