Bitcoin hoje: criptomoeda cai para US$ 113 mil e enfrenta pressão com fortalecimento do dólar

Nesta quarta-feira, 20, o bitcoin aprofunda um movimento de queda iniciado logo após sua máxima histórica mais recente, de US$ 124 mil na última semana. A maior criptomoeda do mundo enfrenta pressão vendedora com o fortalecimento do dólar, segundo um especialista.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 113.778, com queda de 1,7% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de 5,5%.

"Os mercados asiáticos apresentaram leve queda, refletindo a cautela dos investidores com a aproximação da reunião do Federal Reserve durante o simpósio de Jackson Hole. Os contratos futuros europeus mantiveram uma leve alta, impulsionados pelo otimismo em torno de possíveis discussões de segurança para a Ucrânia envolvendo Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes europeus. O dólar se fortaleceu, o que contribuiu para o recuo do ouro e, paralelamente, do Bitcoin, que caiu marginalmente para US$ 113.600, acompanhando o clima mais prudente nos mercados. A expectativa de curto prazo para o bitcoin permanece neutra a levemente negativa, uma vez que a valorização do dólar e a cautela generalizada quanto à postura futura do Fed podem restringir os avanços do ativo", disse André Franco, CEO da Boost Research.

