Datafolha: maioria apoia PCC e CV como terroristas, mas rejeita intervenção dos EUA

A decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas encontra apoio da maioria dos brasileiros, mas a população rejeita uma eventual atuação direta de Washington contra integrantes das facções em território nacional. É o que mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira, 23.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 17 e 18 de junho, em 139 municípios. Os resultados mostram que 59% dos entrevistados concordam total ou parcialmente com a classificação das duas maiores facções criminosas do país como grupos terroristas.

Ao mesmo tempo, 74% discordam de que os Estados Unidos tenham o direito de realizar ações contra integrantes dessas organizações dentro do Brasil sem autorização do governo brasileiro.

Apoio à classificação reflete preocupação com violência

Segundo levantamento Datafolha de dezembro de 2025, 16% dos brasileiros apontam segurança e criminalidade como o principal problema do país, atrás apenas de saúde (20%) e à frente da economia (11%).

Além disso, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou que 41% da população brasileira vive em áreas onde percebe influência do crime organizado.

Para Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o apoio à classificação das facções como terroristas representa “um grito de socorro de uma população que teve suas vidas sequestradas e rotinas alteradas pela atuação de facções”.

Opinião sobre atuação dos EUA é dividida

Apesar do apoio à classificação, os brasileiros estão divididos sobre a intenção dos Estados Unidos ao adotar a medida. Segundo o Datafolha, 50% acreditam que Washington pretende combater as facções para “ajudar a população brasileira”, enquanto 47% afirmam que a decisão seria uma tentativa de “mandar no Brasil”.

A percepção varia conforme a preferência política dos entrevistados.

A avaliação de que os Estados Unidos agem para ajudar o Brasil é maior entre eleitores que preferem o PL (81%) e entre aqueles que declaram voto em Flávio Bolsonaro (77%).

Já a interpretação de que a medida seria uma forma de interferência americana é mais frequente entre eleitores que preferem o PT (69%) e entre os que declaram voto em Luiz Inácio Lula da Silva (63%).

A pesquisa também questionou a influência do deputado Flávio Bolsonaro na decisão americana. Segundo o levantamento, 54% dos entrevistados avaliam que o parlamentar teve participação na classificação. Entre eles, 57% consideram que essa influência foi negativa para o Brasil, enquanto 37% avaliam que foi positiva.