Criptomoedas caem após bolsa da Coreia do Sul desabar 10% com choque em IA

A maioria das criptomoedas opera em queda nesta terça-feira, 23, em meio à aversão a risco provocada por um sell off global nas ações de empresas ligadas a inteligência artificial e tecnologia. O movimento negativo foi impulsionado pela baixa de 10% da bolsa de valores da Coreia do Sul.

No país asiático, as ações da empresa de chips de memória SK Hynix despencaram 12%, precipitando o pânico. Já nos Estados Unidos, a Micron, que trabalha no mesmo setor da companhia sul-coreana, vê suas ações caírem 7% no pré-market.

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Estrategistas do banco norte-americano Goldman Sachs alertaram que os investidores podem estar se antecipando ao movimento que os investimentos em IA podem entregar. “A tensão entre fundamentos favoráveis e valuations elevados continua a crescer no setor”, afirmaram os analistas Dominic Wilson e Vickie Chang, segundo o MarketWatch.

Às 10h25 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 6,5%, a US$ 1.647, enquanto o bitcoin tem queda de 4,5%, a US$ 62.017.

Do lado das outras altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, tem perdas de 4,8%, a US$ 1,10. Já o BNB, token da Binance Smart Chain, tem queda de 4,6%, a US$ 571,19; a solana registra baixa de 7,6%, a US$ 68,71; e a TRX, da blockchain Tron, registra desvalorização de 0,6%, a US$ 0,32.

A HYPE, da Hyperliquid, cai 8,6%, a US$ 62,98.

Dia de aversão a risco

De acordo com Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina, o cenário geopolítico também prejudica o desempenho dos ativos depois do Irã recusar a inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nas suas instalações nucleares atacadas pelos EUA.

Herrera destaca que as altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, apresentam perdas mais acentuadas diante da maré de notícias ruins para o mercado.

“O movimento é intensificado por cerca de US$ 717 milhões em liquidações no mercado de derivativos, ampliando a pressão vendedora e a volatilidade dos preços”, diz o executivo da Bitget.

ETFs têm novo dia de saques

Entre os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista negociados nas bolsas dos EUA, foi registrada ontem uma saída líquida de capital de US$ 66,1 milhões, no terceiro pregão consecutivo de saldo negativo.

O único alvo dos saques líquidos foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 66,4 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Já os ETFs de bitcoin tiveram uma saída líquida de capital de US$ 68,3 milhões.

Ethereum corta custos

No noticiário específico dos criptoativos, a Ethereum Foundation, responsável por cuidar do maior blockchain para desenvolvimento de contratos inteligentes do mundo, anunciou a demissão de 54 funcionários, no equivalente a 20% da mão de obra da empresa.

“Essas decisões foram difíceis, mas são necessárias. Precisamos dispor de recursos e estar organizados de modo a focar no trabalho essencial que apenas a EF [Ethereum Foundation] pode — e, portanto, deve — realizar nos próximos anos, sem sofrer perturbações excessivas decorrentes de oscilações do mercado de curto prazo”, disse em nota a organização.

A Ethereum Foundation afirma que sairá das mudanças mais focada e que compartilhará novas informações nas próximas semanas.

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