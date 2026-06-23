Bitcoin recua para US$ 62 mil com novas preocupações em guerra entre EUA e Irã

Nesta terça-feira, 23, o bitcoin chegou a desabar para US$ 62 mil mais uma vez. A maior criptomoeda do mundo vem apresentando "altos e baixos" nas últimas semanas e, no momento, sofre o impacto da recusa do Irã a realizar inspeções em suas instalações nucleares.

A decisão voltou a trazer insegurança quanto à efetivação de um acordo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irã, o que ajuda a elevar a aversão ao risco entre investidores.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 62.733, com queda de 3,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de 17%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 23 pontos.

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O que está acontecendo nos mercados?

"O mercado de criptomoedas opera em queda nesta terça-feira, refletindo um movimento global de aversão ao risco após o Irã recusar a realização de inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em suas instalações nucleares danificadas, reacendendo as preocupações geopolíticas", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget para América Latina.

"O movimento também acompanha a forte correção das ações de tecnologia nos Estados Unidos, com os futuros do Nasdaq 100 acumulando queda de cerca de 2,5%, sinalizando uma redução no apetite por ativos de maior risco", acrescentou.

Por que o preço do bitcoin caiu?

Gil Herrera explicou que o cenário de aversão ao risco colaborou intensamente para a queda no preço do bitcoin. Segundo ele, o movimento ainda foi intensificado por cerca de US$ 717 milhões em liquidações no mercado de derivativos, ampliando a pressão vendedora e a volatilidade dos preços.

"No lado institucional, a demanda segue enfraquecida, com os ETFs à vista de bitcoin registrando saídas líquidas de US$ 68,18 milhões na segunda-feira, após retiradas de US$ 226,84 milhões na semana anterior. Por outro lado, alguns indicadores técnicos sugerem que o mercado pode estar se aproximando de uma região de exaustão vendedora", disse.

"O índice de força relativa (RSI) médio do mercado cripto está em 39, nível que indica perda de momentum e aproximação de uma condição de sobrevenda, abrindo espaço para uma recuperação técnica ou um rali de alívio no curto prazo, caso o cenário macroeconômico e geopolítico apresente alguma melhora", acrescentou.

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