O que explica o avanço da Kavak no mercado de seminovos

O mercado brasileiro de veículos seminovos e usados segue acelerando em 2026. Apenas em abril, o setor registrou média de 85 mil automóveis comercializados por dia, segundo a Fenauto, entidade que representa o segmento. No acumulado do ano, mais de 5,9 milhões de unidades já trocaram de mãos no país — alta de 10% em relação ao mesmo período de 2025.

O avanço reflete um cenário que combina juros elevados, encarecimento dos modelos zero-quilômetro e restrição ao crédito. Na prática, o seminovo deixou de ser apenas uma alternativa mais barata e passou a ocupar posição central no mercado automotivo brasileiro.

A mudança também abriu espaço para empresas especializadas em digitalizar e padronizar um setor historicamente marcado pela informalidade. Entre elas está a Kavak, plataforma mexicana fundada em 2016 por Carlos García Ottati e que vem ampliando sua presença no Brasil.

A companhia atua na compra, venda, troca e financiamento de veículos usados em um modelo que concentra diferentes etapas da negociação em uma única plataforma. A estratégia mira um dos principais gargalos do setor: a transparência na compra e venda de carros.

Problemas com documentação, dúvidas sobre procedência, histórico de manutenção pouco transparente e dificuldade de acesso ao financiamento ainda fazem parte da rotina de quem compra ou vende um carro usado no país. Nesse contexto, empresas do segmento passaram a investir em tecnologia, análise de dados e controle operacional para reduzir riscos e tornar o processo mais previsível.

Do improviso à profissionalização

Se por décadas o mercado de seminovos brasileiro operou apoiado em negociações pouco padronizadas, nos últimos anos a profissionalização do setor ganhou força. Empresas especializadas passaram a estruturar processos de inspeção, rastreamento documental e recondicionamento automotivo para reduzir a assimetria de informação entre compradores e vendedores.

É nesse movimento que a Kavak atua nas duas pontas do ecossistema, redesenhando tanto a experiência de quem se desfaz do veículo quanto a de quem busca adquirir um seminovo. Para uma pessoa que busca vender um carro, o processo foca em eliminar a burocracia para o proprietário: a jornada começa com uma cotação online e avança para uma vistoria técnica presencial. Caso o carro seja aprovado dentro dos critérios comerciais, o pagamento ao vendedor é realizado no mesmo dia, via Pix.

Já na outra extremidade da cadeia, voltada para quem deseja comprar um veículo, o foco se desloca para a transparência. Todos os automóveis adquiridos passam por um centro especializado, onde são submetidos a um rigoroso controle de qualidade que engloba revisões mecânicas, preparação estética e a completa regularização de pendências documentais, mitigando os riscos históricos de fraudes e surpresas ocultas. No próprio site da Kavak (www.kavak.com), é possível pesquisar o catálogo, reservar modelos, agendar visitas, simular financiamentos e até mesmo identificar pequenos detalhes estéticos ou desgastes naturais do seminovo nas imagens.

Crédito ganha protagonismo

Além da padronização operacional, o crédito se tornou uma frente estratégica para o setor. Em um ambiente de juros elevados e critérios mais rígidos de aprovação, o financiamento continua sendo uma barreira importante para parte dos consumidores brasileiros.

Para contornar esse cenário, plataformas do segmento passaram a desenvolver operações financeiras próprias, com foco em análises mais flexíveis e jornadas digitais.

A operação financeira da Kavak já ultrapassou US$ 1 bilhão em financiamentos concedidos globalmente desde sua criação. Apenas no quarto trimestre de 2025, a companhia alcançou um ritmo anualizado de aproximadamente US$ 600 milhões em crédito.

Segundo a empresa, a proposta é ampliar o acesso ao financiamento automotivo em um momento em que os carros zero-quilômetro se distanciaram da realidade de parte da população.

A disputa pela confiança

O avanço do mercado de seminovos também intensificou a disputa entre empresas que buscam transformar a confiança em diferencial competitivo. Em fevereiro deste ano, a Kavak, por exemplo, anunciou uma rodada Série F de US$ 300 milhões liderada pela Andreessen Horowitz (a16z), um dos fundos mais conhecidos do Vale do Silício.

O aporte deve ser direcionado à expansão da operação, ao fortalecimento da frente de crédito e ao desenvolvimento de ferramentas baseadas em inteligência artificial.

Hoje, a companhia utiliza IA não apenas para automatizar processos internos e acelerar análises, mas também como motor de algoritmos de precificação preditiva em tempo real e de análise instantânea de risco de crédito, garantindo eficiência e escala à operação. Segundo a empresa, cerca de 5% dos veículos vendidos globalmente exigem algum tipo de suporte pós-venda dentro dos programas de cobertura da plataforma, enquanto aproximadamente 1% dos clientes optam pela devolução ou troca do automóvel dentro do período permitido.

Em um mercado que movimenta milhões de veículos por ano e ainda convive com altos níveis de informalidade, empresas capazes de combinar escala, crédito e previsibilidade operacional passaram a disputar espaço justamente em torno do principal ativo do setor: a confiança do consumidor.