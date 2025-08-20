Em "altseason", mercado cripto estará mais exigente por narrativa ao invés de promessa, diz CEO

O bitcoin bateu recordes consecutivos de preço em 2025. No entanto, investidores ainda buscam oportunidades ainda maiores de lucro e ela pode estar na chamada “altseason”, nome dado ao período em que outras criptomoedas disparam mais que o bitcoin.

Enquanto o bitcoin atinge cotações acima de US$ 124 mil, as chamadas “altcoins” podem custar apenas alguns dólares. No entanto, a maior criptomoeda do mundo virou a queridinha dos investidores institucionais, atrapalhando expectativas por uma “altseason” tão cedo.

Sebástian Serrano, CEO e fundador da Ripio, acredita que o bitcoin pode continuar subindo, mesmo após a correção para US$ 115 mil. Segundo ele, indicadores como MVRV-Z ainda não sinalizam um topo do ciclo para a criptomoeda.

“Continuo com a minha visão de um movimento de alta que pode continuar para o ano que vem, temos muita liquidez global indo para os mercados e isso vai acompanhar. A combinação de um ambiente regulatório mais favorável, muito desenvolvimento e liquidez nos mercados pode beneficiar o bitcoin. Eu acho que ainda tem muito movimento de alta para acontecer”, disse ele em entrevista à EXAME.

Apesar disso, ele reconhece que o mercado pode estar voltando suas atenções para criptomoedas além do bitcoin. O ether, segunda maior criptomoeda do mundo, disparou nas últimas semanas. Desde o início de 2025, acumula alta de 25%, segundo dados do CoinMarketCap.

“O mercado estava super bitcoin, e agora com o ether se movimentando, começamos uma parte do ciclo em que teremos rotação de capital para as altcoins. Nos próximos meses, poderemos ter um movimento forte para as altcoins”, disse.

“Poderemos ter uma altseason, mas vai ser diferente de ciclos anteriores, em que tudo subia. Agora, o investidor vai estar mais ‘esperto’ sobre o que tem fundamentos e o que não”, acrescentou Sebastian à EXAME, citando criptomoedas como HYPE e AAVE entre as que possuem fundamentos sólidos.

“Acho que o mercado ainda tem as loucuras de memecoins, mas vai estar mais exigente sobre o que tem narrativa ao invés de promessa”, concluiu.

