B3: com desconto de 60% em relação ao S&P 500, Ibovespa perdeu espaço na carteira latino-americana do BTG (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10h39.
Última atualização em 19 de novembro de 2026 às 10h51.
O banco BTG Pactual reduziu a exposição ao Brasil em sua carteira de ações latino-americanas, apesar de a bolsa brasileira ser a mais barata entre os principais mercados acompanhados pelo banco. O Ibovespa negocia a 7,2 vezes o lucro projetado para 12 meses, mas, segundo o BTG, os juros altos reduzem a atratividade das ações.
A bolsa brasileira é a mais barata entre os principais mercados acompanhados pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME). O Ibovespa negocia a 7,2 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, um desconto de 60% em relação ao S&P 500, que está em 17,9 vezes.
Mesmo assim, o banco decidiu reduzir a exposição ao Brasil na sua carteira recomendada de ações latino-americanas.
A equipe de estratégia do BTG rebaixou o Brasil para neutro e elevou o México para a mesma classificação. Peru e Chile passam a ser os únicos mercados com recomendação acima da média (overweight). Argentina e Colômbia são classificados como neutros.
A revisão vem depois de um mês duro para a região, e pior para o Brasil. Segundo o BTG, a bolsa brasileira caiu 29% em dólar nos 30 dias anteriores ao relatório, num ajuste profundo após a eleição. No mesmo período, o México ficou estável, o índice colombiano Colcap recuou 14%, o Peru caiu 16%, o Chile 8% e o Merval argentino 21%.
No primeiro pregão após o segundo turno, em 26 de outubro, que confirmou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ibovespa despencou 13%, o pior desempenho diário em seis anos. O mercado havia apostado numa mudança de governo.
Na leitura do banco, a situação fiscal difícil empurra os juros para cima, o que freia a atividade econômica. O BTG projeta crescimento de apenas 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027.
Ao mesmo tempo, o real mais fraco, a mudança na jornada de trabalho e os reajustes esperados de gasolina e diesel devem pressionar os preços e impedir o Banco Central de cortar a Selic, hoje em 13,75%, tão cedo.
Para 2027, o banco estima inflação de 5,9%, bem acima do teto da meta, de 4,5% (o centro é 3%). Na avaliação do BTG, só um ajuste fiscal estrutural reverteria esse quadro, mas uma consolidação fiscal relevante parece improvável neste momento.
Do outro lado, o México ganha pontos: a economia voltou a acelerar, um acordo com os Estados Unidos para suavizar as tarifas da chamada Seção 232 parece próximo, e o país melhorou sua posição relativa ao restante da região.
Os números do Brazil Strategy Monitor, outro relatório do banco, mostram que o desconto é generalizado. Sem Petrobras e Vale, a bolsa negocia a 9,3 vezes o lucro, abaixo da média histórica de 11,9 vezes.
As empresas que vendem basicamente no mercado interno estão a 9,6 vezes (média de 12,1 vezes), e as de commodities, a 4,6 vezes (média de 8,7 vezes).
Na comparação global, todos os outros mercados da lista do BTG negociam a múltiplos mais altos que o Brasil. A Índia está a 18,5 vezes, os Estados Unidos a 17,9 vezes, a Europa a 14,4 vezes, Taiwan a 13,8 vezes, o México a 12,8 vezes e a China a 11,4 vezes.
O preço baixo, porém, tem uma explicação: a renda fixa brasileira paga muito. O lucro das empresas em relação ao preço das ações (earnings yield) está em 10,8%, acima da média de dez anos, de 9,3%. Mas o juro real dos títulos de dez anos também está elevado, em 7,7%.
Com isso, o prêmio de risco de ações, que é o retorno extra exigido para trocar títulos públicos pela bolsa, está em 3,1 pontos percentuais, praticamente na média histórica, de 2,9 pontos. Ou seja: a bolsa está barata, mas não está barata o bastante para compensar os juros.
Além de reduzir o peso do Brasil, o BTG mexeu nas ações escolhidas. O banco zerou a exposição às empresas cíclicas domésticas, que dependem do consumo e do crédito no país, e aumentou o peso de companhias com receitas atreladas ao dólar.
Saem Itaú, XP e Assaí. Entram Gerdau e Embraer, com receitas em dólar, e Rede D'Or, que o banco trata como papel defensivo. No México, a Ternium dá lugar à Cemex.
A carteira de 16 ações passa a ter oito brasileiras: Gerdau, Motiva, Equatorial, Petrobras, Sabesp, Eneva, Embraer e Rede D'Or. Segundo o BTG, o grupo reúne empresas de serviços públicos (utilities), companhias de perfil semelhante e histórias atreladas ao dólar.
Completam a lista Vesta, Femsa e Cemex, no México; Parque Arauco e Antofagasta, no Chile; InRetail e Credicorp, no Peru; e Grupo Cibest, na Colômbia. Não há exposição à Argentina.
O BTG reduziu a exposição ao Brasil diante de um cenário de dificuldades fiscais, juros altos e pressão sobre os preços. O banco projeta crescimento de 0,6% para o PIB e inflação de 5,9% em 2027.
Sim. Segundo o BTG, o Ibovespa negocia a 7,2 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, ante 17,9 vezes do S&P 500, um desconto de 60%.
Os juros elevados da renda fixa reduzem a atratividade relativa das ações brasileiras. Segundo os dados do BTG, o prêmio de risco das ações está em 3,1 pontos percentuais, próximo da média histórica de 2,9 pontos.
Gerdau, Embraer e Rede D'Or entraram na carteira, enquanto Itaú, XP e Assaí saíram. O BTG zerou a exposição a empresas cíclicas domésticas e aumentou o peso de companhias com receitas atreladas ao dólar.
Peru e Chile são os únicos mercados com recomendação acima da média na carteira do BTG. Brasil, México, Argentina e Colômbia estão classificados como neutros, embora a carteira não tenha exposição à Argentina.
As oito ações brasileiras são Gerdau, Motiva, Equatorial, Petrobras, Sabesp, Eneva, Embraer e Rede D'Or. Segundo o BTG, o grupo reúne empresas de serviços públicos, companhias de perfil semelhante e histórias atreladas ao dólar.