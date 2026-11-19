RESUMO ＋ O banco BTG Pactual reduziu a exposição ao Brasil em sua carteira de ações latino-americanas, apesar de a bolsa brasileira ser a mais barata entre os principais mercados acompanhados pelo banco. O Ibovespa negocia a 7,2 vezes o lucro projetado para 12 meses, mas, segundo o BTG, os juros altos reduzem a atratividade das ações.

A bolsa brasileira é a mais barata entre os principais mercados acompanhados pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME). O Ibovespa negocia a 7,2 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, um desconto de 60% em relação ao S&P 500, que está em 17,9 vezes.

Mesmo assim, o banco decidiu reduzir a exposição ao Brasil na sua carteira recomendada de ações latino-americanas.

A equipe de estratégia do BTG rebaixou o Brasil para neutro e elevou o México para a mesma classificação. Peru e Chile passam a ser os únicos mercados com recomendação acima da média (overweight). Argentina e Colômbia são classificados como neutros.

A revisão vem depois de um mês duro para a região, e pior para o Brasil. Segundo o BTG, a bolsa brasileira caiu 29% em dólar nos 30 dias anteriores ao relatório, num ajuste profundo após a eleição. No mesmo período, o México ficou estável, o índice colombiano Colcap recuou 14%, o Peru caiu 16%, o Chile 8% e o Merval argentino 21%.

No primeiro pregão após o segundo turno, em 26 de outubro, que confirmou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ibovespa despencou 13%, o pior desempenho diário em seis anos. O mercado havia apostado numa mudança de governo.

Por que o BTG ficou mais cauteloso

Na leitura do banco, a situação fiscal difícil empurra os juros para cima, o que freia a atividade econômica. O BTG projeta crescimento de apenas 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027.

Ao mesmo tempo, o real mais fraco, a mudança na jornada de trabalho e os reajustes esperados de gasolina e diesel devem pressionar os preços e impedir o Banco Central de cortar a Selic, hoje em 13,75%, tão cedo.

Para 2027, o banco estima inflação de 5,9%, bem acima do teto da meta, de 4,5% (o centro é 3%). Na avaliação do BTG, só um ajuste fiscal estrutural reverteria esse quadro, mas uma consolidação fiscal relevante parece improvável neste momento.

Do outro lado, o México ganha pontos: a economia voltou a acelerar, um acordo com os Estados Unidos para suavizar as tarifas da chamada Seção 232 parece próximo, e o país melhorou sua posição relativa ao restante da região.

Barata, mas nem tanto

Os números do Brazil Strategy Monitor, outro relatório do banco, mostram que o desconto é generalizado. Sem Petrobras e Vale, a bolsa negocia a 9,3 vezes o lucro, abaixo da média histórica de 11,9 vezes.

As empresas que vendem basicamente no mercado interno estão a 9,6 vezes (média de 12,1 vezes), e as de commodities, a 4,6 vezes (média de 8,7 vezes).

Na comparação global, todos os outros mercados da lista do BTG negociam a múltiplos mais altos que o Brasil. A Índia está a 18,5 vezes, os Estados Unidos a 17,9 vezes, a Europa a 14,4 vezes, Taiwan a 13,8 vezes, o México a 12,8 vezes e a China a 11,4 vezes.

O preço baixo, porém, tem uma explicação: a renda fixa brasileira paga muito. O lucro das empresas em relação ao preço das ações (earnings yield) está em 10,8%, acima da média de dez anos, de 9,3%. Mas o juro real dos títulos de dez anos também está elevado, em 7,7%.

Com isso, o prêmio de risco de ações, que é o retorno extra exigido para trocar títulos públicos pela bolsa, está em 3,1 pontos percentuais, praticamente na média histórica, de 2,9 pontos. Ou seja: a bolsa está barata, mas não está barata o bastante para compensar os juros.

O que muda na carteira

Além de reduzir o peso do Brasil, o BTG mexeu nas ações escolhidas. O banco zerou a exposição às empresas cíclicas domésticas, que dependem do consumo e do crédito no país, e aumentou o peso de companhias com receitas atreladas ao dólar.

Saem Itaú, XP e Assaí. Entram Gerdau e Embraer, com receitas em dólar, e Rede D'Or, que o banco trata como papel defensivo. No México, a Ternium dá lugar à Cemex.

A carteira de 16 ações passa a ter oito brasileiras: Gerdau, Motiva, Equatorial, Petrobras, Sabesp, Eneva, Embraer e Rede D'Or. Segundo o BTG, o grupo reúne empresas de serviços públicos (utilities), companhias de perfil semelhante e histórias atreladas ao dólar.

Completam a lista Vesta, Femsa e Cemex, no México; Parque Arauco e Antofagasta, no Chile; InRetail e Credicorp, no Peru; e Grupo Cibest, na Colômbia. Não há exposição à Argentina.