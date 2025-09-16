Bitcoin hoje: mercado cripto aguarda decisão do Fed com "boa parte do otimismo já precificado"

Nesta terça-feira, 16, o bitcoin se mantém negociado "de lado" na faixa dos US$ 115 mil. A maior criptomoeda do mundo não apresenta variação de preço significativa nas últimas 24 horas. O mercado cripto está em compasso de espera pela divulgação da decisão monetária do Federal Reserve, banco central norte-americano, para a taxa de juros nos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 115.449, com alta de 0,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de aproximadamente 2,5%.

A decisão mais provável de acordo com dados da FedWatch Tool da CME é que o Federal Reserve opte por um corte de 0,25% na taxa de juros. Apesar de cortes nos juros serem historicamente positivos para o bitcoin e as criptomoedas, especialistas apontam que a decisão pode já ter sido precificada pelo mercado. Nesse sentido, expectativas ficam divididas sobre os rumos que o preço da maior criptomoeda do mundo pode tomar na próxima "superquarta".

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos renovaram máximas de vários anos, impulsionados pelas apostas de que o Federal Reserve retomará seu ciclo de cortes de juros nesta semana, com um corte de 25 pontos-base já totalmente precificado e o mercado projetando mais de 120 pontos-base de cortes até meados de 2026, o que aumenta o risco de decepção caso o Fed adote uma postura mais cautelosa. Investidores também acompanharam as tensões comerciais entre China e Estados Unidos, envolvendo empresas como Nvidia e TikTok, mas que não foram suficientes para impedir o otimismo generalizado", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O dólar segue fraco, especialmente frente à libra e ao dólar australiano, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuaram levemente. O ouro também renovou recordes, sustentado pela fraqueza do dólar e pela expectativa dovish do Fed, enquanto o bitcoin manteve-se em torno de US$ 115 mil, com expectativa de curto prazo tendendo a ser neutra a levemente positiva. A valorização dos ativos asiáticos, o enfraquecimento do dólar e a expectativa de corte de juros pelo Fed criam uma base favorável para que o bitcoin continue consolidando ou teste resistências na faixa de US$ 116 mil–117 mil', acrescentou.

"No entanto, como boa parte do otimismo já está precificada, o bitcoin pode enfrentar pressão caso o Fed adote um tom mais conservador do que o esperado. O discurso de Jerome Powell e a divulgação do dot plot serão decisivos para a próxima direção do mercado", concluiu. O chamado "dot plot" é a projeção dos membros do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) para as taxas de juros dos EUA.

