El Salvador parou ou não de comprar bitcoin? País e FMI travam guerra de narrativas

Desde o início do ano, o FMI (Fundo Monetário Internacional) e El Salvador travam uma guerra de narrativas. De um lado, o órgão internacional afirma, com provas, que o país parou de comprar bitcoin. Do outro, o governo do presidente Nayib Bukele segue divulgando investimentos diários na criptomoeda.

Nesta semana, o FMI voltou a afirmar, em um e-mail enviado ao site Decrypt, que El Salvador não tem realizado novas compras da criptomoeda desde a assinatura de um acordo entre o órgão e El Salvador em dezembro de 2024. Enquanto isso, o governo do país mantém a posição de que estaria "desafiando" o órgão e investindo no ativo.

Entenda o caso

Pelo acordo, o país aceitou implementar uma série de medidas para receber um empréstimo de US$ 1,4 bilhão. Entre elas, estaria o fim das suas compras de 1 unidade de bitcoin por dia, anunciadas em 2022 pelo presidente Bukele após o país adotar o bitcoin como moeda legal.

Entretanto, o governo segue usando as suas redes sociais para anunciar aquisições diárias da criptomoeda. Para deixar o cenário ainda mais confuso, a carteira digital divulgada pelo governo realmente tem registrado a entrada diária de unidades da criptomoeda.

A combinação fez muitos investidores acreditarem na versão do governo de que El Salvador não teria parado as compras de bitcoin, o que violaria o acordo com o FMI. Mas, em julho, o FMI apresentou as provas mais concretas até o momento de que as compras realmente pararam.

Documentos assinados por integrantes do governo Bukele, incluindo o ministro da Economia, trazem afirmações de que o país realmente parou de comprar unidades da criptomoeda desde fevereiro deste ano. Mas da onde estão vindo as criptomoedas que entram diariamente na carteira de El Salvador?

FMI nega compras de bitcoin

O e-mail enviado pelo FMI nesta semana reforçou a principal justificativa apresentada pelo órgão para explicar o crescimento das reservas de bitcoin de El Salvador: o governo estaria, na prática, apenas remanejando unidades da criptomoeda que já possuía, mas não estavam na carteira.

Segundo o FMI, o motivo é que a carteira divulgada por Bukele não era usada desde 2022 para armazenar as unidades da criptomoeda. Por causa disso, o governo teria muitas unidades espalhadas e estaria, agora, reunindo tudo na carteira.

E a estratégia adotada por El Salvador envolveria realizar as transferências diariamente, dando a impressão de que o país manteve as compras diárias de unidades de bitcoin. Na verdade, as aquisições teriam parado há meses.

O mercado segue dividido, com alguns acreditando na versão de El Salvador e outros acreditando no FMI. Com isso, o ponto final dessa disputa poderá vir apenas quando o país concluir a concentração de unidades em uma única carteira, ou quando comprovar que realmente manteve as compras mesmo com o acordo de empréstimo. Até lá, a guerra de narrativas deve continuar.

