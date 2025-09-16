Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Aportes do Brasil em fundos de criptomoedas sobem para R$ 28,8 milhões

País segue otimismo global com possível corte de juros pelo Fed e mantém fluxo de entradas líquidas em produtos de investimento baseados em criptomoedas

(SOPA Images/Getty Images)

(SOPA Images/Getty Images)

Cointelegraph
Cointelegraph

Agência de notícias

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09h31.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

Os aportes do Brasil em fundos de criptomoedas totalizaram líquidos US$ 5,4 milhões, R$ 28,8 milhões, no acumulado semanal de sexta-feira, 12. Já as entradas líquidas globais totalizaram US$ 3,3 bilhões, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório da gestora de criptomoedas, a alta de preços e o otimismo com a possibilidade de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed), na próxima quarta-feira (17), foram os principais catalisadores do fluxo de entrada dos fundos cripto. O que sucedeu a divulgação de dados fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos e recuo na Índice de Preços ao Produtor (PPI), apesar do ligeiro avanço no Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que não chegou a impactar o preço do bitcoin.

O saldo positivo de depósitos semanais foi capitaneado pelos Estados Unidos, em US$ 3,3 bilhões. Na mesma direção, Alemanha, Canadá, Hong Kong e Austrália registraram respectivas entradas líquidas de US$ 160,2 milhões, US$ 14,1 milhões, US$ 5,4 milhões e US$ 2,4 milhões, enquanto outros países totalizaram US$ 12 milhões em aportes líquidos. Na contramão, Suíça e Suécia retiraram respectivos líquidos de US$ 92,1 milhões e US$ 5,6 milhões de produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) baseados em criptomoedas.

Em relação ao total de ativos sob gestão (AuM), o Brasil avançou a US$ 1,68 bilhão e se manteve na sexta posição. Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Canadá, e Suécia também mantiveram suas posições ao encerrarem a semana com respectivos AuM de US$ 165,79 bilhões, US$ 7,92 bilhões, US$ 7,55 bilhões, US$ 7,31 bilhões e US$ 4,01 bilhões.

Pela aferição de criptoativos, os fundos em bitcoin alcançaram US$ 2,4 bilhões em entradas líquidas semanais, em meio à recuperação dos ETPs de Ethereum, cujos aportes líquidos chegaram a US$ 645,9 milhões, e o recorde dos fundos em Solana, que alcançaram líquidos US$ 198,4 milhões no período. Na mesma direção, fundos em XRP e Sui registraram respectivas entradas líquidas de US$ 32,5milhões e US$ 14 milhões. Em direção contrária, fundos multiativos totalizaram US$ 1,1 milhão em saídas líquidas.

O monitoramento das gestoras/fundos cripto apontou a manutenção da liderança dos fundos negociados em bolsa (ETFs) iShares (de bitcoin e de ether), da BlackRock, responsáveis por US$ 1,11 bilhão em entradas líquidas. Em seguida, o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund avançou em líquidos US$ 850 milhões.

Outros destaques em termos de entradas líquidas foram ARK 21 Shares (US$ 180 milhões), Bitwise Funds Trust (US$ 183 milhões) e Grayscale (US$ 147 milhões), enquanto outros fundos contabilizaram saldo positivo semanal de US$ 927 milhões. Pelo contrário, 21Shares AG e CoinShares XBT Provider AB registraram respectivas retiradas líquidas de US$ 94 milhões e US$ 6 milhões.

Na semana anterior, os aportes brasileiros em fundos de criptomoedas chegaram a US$ 19 milhões com os investidores de olho no Fed.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativosFinançasFundos de investimentoETFs

Mais de Future of Money

Ethereum quer reforçar privacidade para não se tornar 'espinha dorsal da vigilância global'

Investidores do bitcoin entraram no 'modo de distribuição'; entenda o que isso significa

Dona da Bolsa de Londres lança plataforma blockchain para tokenização de ativos

Ações da Helius disparam mais de 150% após anúncio de reserva com criptomoeda

Mais na Exame

Tecnologia

Brasileira formada no MIT cria empresa que acerta previsões de eleições, recessão e até IA

Mercados

Cogna (COGN3) planeja fechar capital da Vasta, subsidiária listada na Nasdaq

Economia

Taxa de desemprego no Brasil cai para 5,6% em julho e chega ao menor nível da história

Brasil

Temer não vê sucesso em anistia unilateral e chama ataque de Tarcísio a Moraes de 'infelicidade'