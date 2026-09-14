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Fundador da Binance critica desenvolvimento de IA por poder 'destruir a espécie'

Declaração do empresário vem em dia de forte queda das ações ligadas a inteligência artificial nas bolsas internacionais

(Bloomberg/Getty Images)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12h50.

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O fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), fez uma crítica nas redes sociais ao desenvolvimento de uma Inteligência Artificial Geral (AGI) que, na opinião dele, destruiria a espécie humana.

"Nunca vi uma espécie correndo de maneira tão entusiasmada para colocar esforço, energia e dinheiro para desenvolver algo que destruiria a própria espécie", escreveu CZ em uma postagem na rede social X (Twitter).

A declaração veio em um dia no qual as bolsas de valores internacionais caem diante do posicionamento de executivos do setor de inteligência artificial no sentido de pausar o avanço da tecnologia para torná-lo mais seguro.

O CEO da Anthropic, Dario Amodei, disse que os riscos associados à IA são "sérios", pois o avanço da tecnologia pode ultrapassar a capacidade dos seres humanos de entender e controlar esses sistemas. Ele foi acolhido em suas preocupações pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, seu principal concorrente.

Impacto negativo nas bolsas e positivo nas criptomoedas

Entre os ativos impactados pela preocupação com IA estão as ações da desenvolvedora de chips Nvidia, que caem mais de 3%. Já as ações da multinacional de especializada em dispositivos de memória flash, Sandisk, recuam 6,4%.

Ao mesmo tempo em que os ativos relacionados à tese de IA sofrem, as criptomoedas, que passaram o último ano eclipsadas por esse mercado, registram um dia positivo. O bitcoin sobe 1,7% e outras moedas digitais menores, como o XRP, avançam quase 4%.

Enquanto criador da maior corretora de criptomoedas do mundo, CZ dificilmente teria deixado passar esse movimento. Recentemente, o empresário previu que o bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão (equivalente a quase R$ 5,2 milhões) já no próximo ciclo de alta.

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