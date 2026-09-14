Fundador da Binance critica desenvolvimento de IA por poder 'destruir a espécie'

(Bloomberg/Getty Images)
Editor do Future of Money
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12h50.
O fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), fez uma crítica nas redes sociais ao desenvolvimento de uma Inteligência Artificial Geral (AGI) que, na opinião dele, destruiria a espécie humana.
"Nunca vi uma espécie correndo de maneira tão entusiasmada para colocar esforço, energia e dinheiro para desenvolver algo que destruiria a própria espécie", escreveu CZ em uma postagem na rede social X (Twitter).
I've never seen a species so enthusiastically racing to put in effort, energy, and money to develop something that would destroy the species. 😂
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 14, 2026
A declaração veio em um dia no qual as bolsas de valores internacionais caem diante do posicionamento de executivos do setor de inteligência artificial no sentido de pausar o avanço da tecnologia para torná-lo mais seguro.
O CEO da Anthropic, Dario Amodei, disse que os riscos associados à IA são "sérios", pois o avanço da tecnologia pode ultrapassar a capacidade dos seres humanos de entender e controlar esses sistemas. Ele foi acolhido em suas preocupações pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, seu principal concorrente.
Entre os ativos impactados pela preocupação com IA estão as ações da desenvolvedora de chips Nvidia, que caem mais de 3%. Já as ações da multinacional de especializada em dispositivos de memória flash, Sandisk, recuam 6,4%.
Ao mesmo tempo em que os ativos relacionados à tese de IA sofrem, as criptomoedas, que passaram o último ano eclipsadas por esse mercado, registram um dia positivo. O bitcoin sobe 1,7% e outras moedas digitais menores, como o XRP, avançam quase 4%.
Enquanto criador da maior corretora de criptomoedas do mundo, CZ dificilmente teria deixado passar esse movimento. Recentemente, o empresário previu que o bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão (equivalente a quase R$ 5,2 milhões) já no próximo ciclo de alta.
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