Criptomoedas hoje: após "sobe e desce", bitcoin é negociado "de lado" em US$ 83 mil

Nesta sexta-feira, 14, o bitcoin se encaminha para um encerramento de semana útil "de lado" após dias de alta volatilidade. Após despencar para US$ 76 mil, a maior criptomoeda do mundo apresentou recuperação e agora permanece acima de US$ 83 mil. No entanto, o valor ainda é muito inferior ao seu recorde mais recente, em US$ 109 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 83.408, com alta de 0,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de 6,7%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo" em 27 pontos.

“O sentimento de incerteza permanece, à medida que os últimos dados macroeconômicos desenharam um cenário desfavorável para ativos de risco, como cripto. As definições da próxima reunião do FOMC e a divulgação de mais alguns dados econômicos vão dar ao mercado a medida de extensão do período de baixa. No entanto, estamos esperançosos com relação a ventos favoráveis que podem ser trazidos por avanços regulatórios, principalmente relacionados a stablecoins e à ordem executiva emitida por Trump em janeiro”, disse Fábio Plein, diretor regional para as Américas da Coinbase.

