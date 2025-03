Minerador de bitcoin lucra R$ 1,5 milhão sozinho com equipamento amador

A mineração de bitcoin se consolidou nos últimos anos como um processo caro e complexo, exigindo grandes operações e equipamentos sofisticados. Entretanto, ainda há aqueles que tentam atuar como mineradores sozinhos e com equipamentos amadores. E um deles teve um lucro milionário recentemente.

O caso foi identificado por Con Kolinas, CEO da CK Pool, uma rede de mineradores de criptomoedas. O sucesso do minerador chamou tanto a atenção de Kolinas que o executivo destacou que a chance desse tipo de evento ocorrer é de "uma em um milhão".

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Segundo Kolinas, o minerador teria atuado no final de janeiro deste ano, usando um dispositivo de mineração da empresa BitAxe que é considerado amador no mercado. O equipamento tem atraído interessados pelo baixo custo, por mais que a dificuldade de mineração seja elevada.

Usando o equipamento, o minerador conseguiu obter 3,15 unidades de bitcoin. Considerando a cotação da criptomoeda no momento, o montante equivale a cerca de R$ 1,5 milhão. Como ele realizou a operação sozinho, todas as unidades ficarão com ele, assim como o lucro.

"Um minerador desse porte tem uma chance em um milhão de conseguir minerar um bloco por dia. Ou seja, em outras palavras, ele levaria em média 3.500 anos para encontrar um bloco", destacou Kolinas em uma publicação no X, antigo Twitter, sobre o caso.

A identidade do minerador ainda não foi identificada. Atualmente, os equipamentos da BitAxe são avaliados em cerca de R$ 1,5 mil, reforçando a alta lucratividade do minerador. Ainda não se sabe se ele decidiu vender as unidades de bitcoin e realizar os lucros.

A mineração de bitcoin era uma atividade individual na sua origem, mas a alta lucratividade da operação aumentou o interesse de mineradores, o que também tornou o processo mais competitivo, caro e complexo. Atualmente, empresas milionárias dominam o setor.

A mineração envolve a resolução de problemas matemáticos complexos, o que exige um alto poder computacional. Após a resolução, as transações que estão no bloco da rede blockchain são verificadas e o bloco é criado, gerando a recompensa em criptomoedas para o validador.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok