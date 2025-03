Nesta terça-feira, 11, o bitcoin e as principais criptomoedas tentam se recuperar de perdas expressivas na noite da última segunda-feira, 10. A maior criptomoeda do mundo chegou a despencar abaixo de US$ 77 mil em um movimento de "queda livre" que impressionou investidores tomados pela aversão ao risco.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 80.154, com queda de 0,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No mesmo período, a criptomoeda chegou a despencar para US$ 76.624, mas também ultrapassou os US$ 82 mil.

O bitcoin ainda pode voltar a subir?

De acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, o cenário macroeconômico e a aversão ao risco nos mercados globais são os principais fatores impulsionando uma queda generalizada de ativos de risco como as criptomoedas. No momento, há uma forte preocupação com inflação e incerteza em relação à política monetária nos Estados Unidos. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 24 pontos.

Apesar disso, o setor de ativos digitais ainda pode ter uma recuperação mais significativa no curto prazo, de acordo com comentários de Josa no Morning Call Crypto, programa transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras pela manhã.

“O mercado está acelerando a precificação na taxa de juros. Se não tivermos uma recessão e os cortes começarem a acontecer, vamos ter um cenário bem positivo para uma recuperação dos ativos de risco em geral, tanto para ações quanto para criptomoedas. Vale a pena acompanhar isso”, disse ele.

“O bitcoin segue abaixo da média móvel de 200 períodos. Mas é muito interessante que o open interest foi completamente reiniciado e está na casa dos US$ 13,3 bilhões em corretoras centralizadas, o que pode ser uma sinalização positiva para um movimento de reestruturação do mercado”, acrescentou.

