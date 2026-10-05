‘Vai render muito mais do que bitcoin’: o VP da Ericsson que levou finanças para a inovação

Edvaldo João dos Santos usa uma imagem para descrever o que sente a cada nova formação. "É quase como pular de cabeça no desconhecido e seguramente sair de lá com mais conhecimento, com mais competência, com mais profundidade nos temas", diz.

Vice-presidente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ericsson no Brasil, Edvaldo está há quase 19 anos na empresa. Entre 2024 e 2025, cursou o FECC, Finanças Estratégicas para C-Level e Conselheiros, programa da Saint Paul para executivos que precisam tomar decisões financeiras.

Para ele, o repertório financeiro mudou a forma de avaliar projetos em uma área onde o retorno costuma ser incerto e de longo prazo.

Da Alemanha a Indaiatuba

A trajetória de Edvaldo na Ericsson começou fora do país. Em 2005, ele assumiu o cargo de gerente de desenvolvimento operacional na subsidiária alemã, em Aachen. Três anos depois, voltou ao Brasil para gerenciar o centro regional de customização da empresa em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Ele também chefiou as relações governamentais e institucionais da companhia entre 2008 e 2010. No fim de 2010, assumiu a diretoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Desde 2022, é vice-presidente da área. A Ericsson mantém operações de pesquisa no Brasil há 54 anos.

Edvaldo Santos, vice-presidente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ericsson no Brasil

A experiência internacional moldou a forma como ele defende o investimento em pesquisa no país. Segundo Edvaldo, o profissional brasileiro é criativo, dedicado, orientado ao resultado e "sempre tem algo a provar".

Ele explica que ser brasileiro nem sempre abre portas de imediato, dependendo de com quem se fala. "Mas o fato é que a minha experiência global mostra que o profissional brasileiro não deve nada a ninguém", diz.

Custo de capital na sala de P&D

No FECC, Edvaldo estudou finanças de startups, mercado de capitais, governança corporativa, fusões e aquisições (M&A) e gestão de risco. Ele conta que já aplicou o conhecimento em M&A de forma prática no dia a dia da função.

Para ele, o ganho maior está em olhar para além da tecnologia. "Todo investimento tem custo de capital", diz. A ideia é não olhar só para a transformação tecnológica, mas também para os fatores que a fazem acontecer. Ele cita o mercado de capitais e o valor do dinheiro no tempo, "para que projetos aparentemente lucrativos no longo prazo não se mostrem projetos deficitários".

Edvaldo resume a formação em uma palavra: repertório.

" Repertório para qualificar as decisões dos altos executivos. Para mim, para qualificar as decisões que eu tomo no dia a dia, foi absolutamente fantástico" Edvaldo Santos, vice-presidente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ericsson no Brasil

Uma semana que valeu anos

Entre as experiências de formação, Edvaldo destaca uma semana na China, na escola de negócios CKGSB. Lá, o grupo teve contato com universidades, professores e empresas de diferentes setores, numa mistura de conhecimento acadêmico e corporativo.

O que ficou mais forte, segundo ele, foi entender como aplicar esse conhecimento "em prol do desenvolvimento científico e tecnológico da nação". Ele compara: "Uma semana no destino teve um impacto que se aproxima de meses e, por que não dizer, anos".

Finanças, IA e nenhuma lacuna óbvia

Em 2026, Edvaldo concluiu o programa executivo Artificial Intelligence for Business Leaders, no MIT. Segundo ele, o foco do curso não estava nas técnicas de programação. O objetivo era dar ao líder de negócios uma visão "para que se tomem melhores decisões acerca do uso da inteligência artificial".

O tema também o levou ao 27º Congresso do IBGC, onde participa como painelista de um debate sobre IA e governança.

Perguntado sobre a próxima lacuna de conhecimento que quer preencher, ele diz que não vê uma. "Eu sou destes que acreditam que a educação tem que ser contínua, porque o conhecimento se transforma", diz. "É de se supor que, se eu fizer o mesmo programa hoje, vou aprender coisas diferentes daquelas que aprendi", complementa.

O que ele vê é a necessidade de continuar aprendendo e de manter o contato com a academia e com a Saint Paul. Para um executivo que avalia o retorno de apostas de longo prazo, a comparação que ele escolhe para esse hábito é financeira.

"Eu acho que isso é um investimento que vai render muito mais do que bitcoin, mercado financeiro, renda variável, renda fixa, o que for", diz. "Investir em conhecimento para transformar”, finaliza.

Avaliar se um projeto de longo prazo se paga exige olhar para custo de capital, risco e criação de valor. O FECC, da Saint Paul, prepara C-levels e conselheiros para essas decisões com módulos de valuation, M&A, finanças de startups e gestão de riscos. Conheça o programa