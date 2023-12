Bitcoin, Ethereum, regulamentação: o que esperar para o mercado cripto em 2024

Por César Felix*

O universo das criptomoedas segue em constante evolução, e 2024 se desenha como um ano interessante e repleto de oportunidades. O panorama evolutivo desse ecossistema sugere avanços substanciais que impactarão significativamente a forma como as moedas digitais são percebidas, adotadas e integradas no cenário financeiro

global.

De acordo com dados divulgados pela Receita Federal em junho deste ano, o Brasil passou a ter quase 4 milhões de pessoas físicas investindo em criptoativos no mês de julho de 2023. Ao mesmo tempo, os produtos de investimento globais negociados em bolsa (ETP) de criptomoedas tiveram um aumento 91% no mesmo ano, superando os ativos subjacentes, de acordo com relatório da Fineqia.

Com o aumento expressivo do setor e do número de pessoas investindo nesse mercado, é essencial estar atento as novas tendências e se antecipar perante todas as novidades. abaixo, exploraremos os principais acontecimentos que podem moldar o cenário cripto ao longo do próximo ano, bem como projeções e análises de algumas

moedas com potencial de valorização.

Expectativas altas para o bitcoin

O ano de 2024 promete ser um marco para investidores e entusiastas do setor de criptomoedas, com eventos e tendências que moldarão o futuro da inovadora classe de ativos. A principal protagonista desse cenário, o bitcoin, desponta como um catalisador central para as expectativas otimistas, proporcionando um ambiente propício para o crescimento do mercado como um todo.

A moeda terá um começo de ano agitado, com dois eventos-chave logo no primeiro semestre. No mês de janeiro, terminam os prazos da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em relação a diversos pedidos de ETFs do bitcoin que, caso aprovados (e há grandes chances que sejam), prometem ser um divisor de águas. A Bloomberg estima que a aprovação desses ETFs poderia captar até US$ 100 bilhões, indicando o crescente interesse de Wall Street na criptomoeda.

Além disso, em abril, está previsto o tão aguardado halving do bitcoin. Este evento, historicamente reconhecido como um impulsionador do valor da cripto e do mercado com um todo, pode ser um fator determinante para o seu desempenho em 2024. A expectativa é de que o halving contribua para a escassez de oferta, gerando um aumento na demanda e, consequentemente, elevando os preços.

Ethereum em ascensão

Enquanto o bitcoin assume o protagonismo, a Ethereum não fica para trás. Pedidos de ETFs baseados em ether já estão na fila, com data final para o regulador realizar sua decisão em maio de 2024. Assim como no caso do bitcoin, a chegada iminente de fundos negociados em bolsa de ETH pode atrair uma convergência significativa de

capital institucional, marcando uma nova era para o ecossistema cripto.

Uma nova atualização na rede também está prevista para o próximo ano. Denominada EIP-4844, mas também conhecida como “Proto-Danksharding” ou “The Surge”, ela reduzirá os custos associados à transação no Ethereum Layer 2. A proposta contribui para a comunidade continuar a desenvolver e manter ativo o blockchain Ethereum.

Apesar de importante, o update não será o fator principal de um aumento nos preços da moeda, mas um dos catalisadores para a disparada nos preços. Sua relevância é grande e aumenta a competitividade da rede Ethereum, mas tanto as ETFs do bitcoin, quanto da própria moeda, serão os fatores decisivos nessa guinada de preços

positiva.

Regulamentações e economia global

A ascensão do mercado de criptos em 2024 não se limita apenas as variações de preço e inovações tecnológicas. A necessidade de regulamentações claras e precisas torna-se evidente, à medida que o setor evolui. Após a entrada em vigor do Marco Legal das Criptomoedas no Brasil, o Banco Central prevê a conclusão da regulamentação infralegal no primeiro semestre do ano que vem, proporcionando um ambiente mais seguro e confiável para as empresas da área.

Ainda sobre regulamentações no mercado regional, em outubro deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que propõe a tributação de fundos exclusivos e offshores, classificando também os investimentos em criptomoedas mantidas no exterior como aplicações sujeitas às mesmas alíquotas.

Espera-se que essa medida conduza os investidores brasileiros que operam em exchanges estrangeiras a migrarem para corretoras nacionais.

Já nos Estados Unidos, a expectativa é que os embates entre órgãos reguladores e a indústria cripto diminuam, à medida que o interesse público por esse mercado cresce.

O diálogo entre as partes é crucial para evitar conflitos prejudiciais e promover um ambiente regulatório mais equilibrado, evitando uma nova FTX, por exemplo. Além dos avanços em regulamentações, outro fator que contribui para o setor de criptomoedas é a perspectiva de redução dos juros nos Estados Unidos e na Europa.

Como sabemos, taxas de juros mais baixas reduzem a atratividade de investimentos mais seguros, como a renda fixa, por reduzir seus retornos.

Além disso, também estimulam comportamentos especulativos, contribuindo para a liquidez e dinâmica do mercado cripto.

Tendências para 2024

Para o cenário das criptomoedas em 2024, algumas tendências já emergem a partir do momento atual. A tokenização está projetada para ganhar considerável destaque, abrindo novas fronteiras para investimentos ao transformar ativos tradicionais em tokens digitais.

Essa evolução não apenas democratiza o acesso a classes de ativos anteriormente restritas, mas também cria oportunidades inovadoras de investimento.

A tokenização institucional também se apresenta como um catalisador crucial, com instituições financeiras lançando produtos baseados na tecnologia blockchain.

Recentemente, a Visa anunciou que as suas transações online tokenizadas no Brasil cresceram 200% na comparação entre junho de 2022 e junho de 2023. Isso sinaliza uma crescente aceitação e integração das criptomoedas no sistema financeiro convencional, podendo impulsionar a confiança do mercado.

Além disso, podemos prever uma ênfase significativa em soluções de escalabilidade e avanços na privacidade. A necessidade de aprimorar a capacidade das redes blockchain para processar transações de maneira eficiente e rápida é uma demanda crescente, especialmente com o aumento da adoção e da complexidade das aplicações descentralizadas.

Os desenvolvedores estão direcionando seus esforços para superar os desafios relacionados ao problema, buscando soluções que possam lidar com um volume cada vez maior de transações sem comprometer a eficiência da

rede.

As questões relacionadas à privacidade também se tornaram uma prioridade, à medida que os usuários buscam garantias adicionais sobre a confidencialidade de suas transações e dados. Desenvolvimentos tecnológicos visando esse aprimoramento, como implementações de criptografia avançada e soluções de anonimato, estão no centro das inovações planejadas para 2024.

O ano de 2024 promete ser um ano crucial para o setor de criptomoedas, repleto de oportunidades e desafios. Os investidores devem permanecer atentos a essas tendências e acontecimentos, preparando-se para um cenário dinâmico e promissor no universo cripto, que vem se mostrando maduro e continua evoluindo cada vez

mais.

*César Felix é gerente de Customer Experience da NovaDAX uma das maiores exchanges brasileiras que oferece serviços relacionados a criptoativos de alta liquidez.

