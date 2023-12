Valorização, regulamentação e adoção: os avanços de 2023 no mercado de criptomoedas

À medida que nos despedimos de 2023, é impossível não refletir sobre o percurso do mercado de criptoativos e blockchain. Este ano foi testemunha de uma série de eventos que moldaram não apenas o panorama financeiro, mas também a narrativa em torno da adoção e da regulamentação de ativos digitais. Na coluna de hoje, vou passar pelos principais pontos desse ano.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Valorização dos ativos e performance comparadas aos investimentos tradicionais

O ano de 2023 foi marcado por uma performance excepcional dos criptoativos em relação aos investimentos tradicionais. Enquanto as bolsas convencionais enfrentaram volatilidade e incertezas, criptoativos como o bitcoin e ether registraram valorizações impressionantes.

No momento em que escrevo o texto, o Bitcoin está com 164% de rentabilidade em 2023 contra 22,9% do Índice Ibovespa. Se provando, como eu defendo, um excelente ativo alternativo para se ter na estratégia da sua carteira de investimentos.

Instituições financeiras e empresas adotando a tecnologia

A tendência de instituições financeiras e empresas abraçarem a tecnologia blockchain atingiu novos patamares em 2023. No Brasil, os grandes bancos implementaram soluções baseadas em blockchain para criar novos produtos, otimizar transações e reduzir custos.

Globalmente, gigantes corporativos e financeiros adotaram criptoativos e contratos inteligentes com o mesmo objetivo. Exemplos notáveis incluem o BTG Pactual lançando a sua própria stablecoin de dólar (BTG Dol), Banco central criando o Drex e empresas como a BlackRock pedindo o registro do ETF de bitcoin e ether.

Regulamentação avançando no mundo e acelerando ainda mais no Brasil

A questão da regulamentação ganhou destaque em 2023, com diversos países buscando estabelecer diretrizes claras para o mercado de criptoativos. No entanto, o Brasil emergiu como um líder surpreendente nesse aspecto, avançando rapidamente para criar um ambiente regulatório favorável.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Central do Brasil (BCB) implementaram medidas que visam equilibrar a inovação com a segurança dos investidores, estabelecendo o país como um hub favorável para o desenvolvimento do setor.

Expectativas para 2024

À medida que nos aproximamos de 2024, é razoável antecipar um aumento na adoção institucional e uma contínua busca por regulamentação global. A interoperabilidade entre diferentes redes também pode se tornar um foco, permitindo uma integração mais fluida de aplicações on-chain. Além disso, a tecnologia pode se expandir para setores como saúde, entretenimento e educação, trazendo benefícios tangíveis para a sociedade.

Em resumo, o ano de 2023 estabeleceu as bases para uma nova era nos criptoativos e blockchain, com desafios e oportunidades que certamente definirão o futuro financeiro e tecnológico. À medida que avançamos, permaneçamos preparados para as surpresas que este setor dinâmico tem a oferecer. Que venha 2024!

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok