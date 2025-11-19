Bitcoin ainda tem tendência de alta no longo prazo, afirma gestora

Apesar da forte queda do bitcoin observada nos últimos dias, a Bitwise ainda acredita que a criptomoeda tem uma tendência de alta no longo prazo. Segundo a gestora, a tese de valor do ativo segue de pé, com um movimento crescente de adoção institucional que deve apoiar novas valorizações.

A criptomoeda acumula uma queda de mais de 25% desde o início de outubro e chegou a ser negociada nesta semana abaixo dos US$ 90 mil, operando no menor preço desde abril. Entretanto, a Bitwise afirmou que não está preocupada em relação ao desempenho futuro do ativo.

A gestora avalia que as quedas recentes são de curto prazo, já que não houve nenhuma mudança no valor do ativo. Sobre o tema, a Bitwise destacou que o bitcoin atrai investidores por ser um serviço digital de reserva de valor, não um objeto para investimentos.

E essa característica é o que deve sustentar altas prolongadas no curto prazo e uma adoção cada vez maior no mercado financeiro. Para justificar a tese, a Bitwise apresentou uma comparação entre a criptomoeda e a gigante de tecnologia Microsoft.

"Para dizer algo óbvio: o valor das ações da Microsoft está atrelado a quantas pessoas desejam o seu serviço. E quanto mais pessoas desejam o serviço do bitcoin, mais valioso ele se torna; se menos pessoas o desejassem, seu valor seria menor; se ninguém o desejasse, seu valor seria zero".

E a Bitwise destaca que a própria lógica de serviço da criptomoeda obriga investidores a adquirir o ativo: "Você não pode assinar ou alugar o serviço do bitcoin. A única maneira de obter o serviço é comprando o ativo." A gestora pontuou ainda que enxerga uma demanda crescente pela criptomoeda.

O relatório ressalta que a criptomoeda já valorizou 28.000% na última década, e que há sinais de uma adoção institucional crescente do ativo, em especial devido a anúncios relevantes de compra divulgados nos últimos meses. Por isso, a tese da gestora continua sendo de alta.

"Na nossa era cada vez mais digital, com os governos acumulando cada vez mais dívidas, imagino que muito mais pessoas vão querer esse serviço [do bitcoin] no futuro", afirmou a Bitwise no relatório.

