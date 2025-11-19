Bitcoin entra em ‘nova fase de correção’ com mercado com aversão ao risco

O bitcoin apresenta pouca variação de preço nesta quarta-feira, 19, após ter apresentado queda expressiva e despencado abaixo de US$ 90 mil no início da semana. Apesar disso, a maior criptomoeda do mundo ainda desperta perspectivas negativas de especialistas no curto prazo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.570, com queda de 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “medo extremo” em 15 pontos.

“Os mercados globais entraram em nova fase de correção, com destaque para o setor de tecnologia após os resultados da Nvidia Corporation decepcionarem e o Federal Reserve sinalizar menor margem para cortes de juros. A liquidez periférica se retraiu, o dólar se fortaleceu como refúgio e o ambiente para ativos de risco se tornou mais complicado”, disse André Franco, CEO da Boost Research.

“Para o bitcoin, a expectativa de curto prazo esperada é moderadamente negativa. A deterioração do apetite por risco global e o fortalecimento do dólar criam condicionantes adversas para a criptomoeda”, acrescentou.

“A faixa provável de oscilação situa‑se entre US$ 88 mil e US$ 95 mil, com probabilidade crescente de teste do suporte em torno de US$ 85 mil‑88 mil se o sentimento de risco piorar ou novas surpresas negativas surgirem. Para que o bitcoin volte a ganhar impulso, será necessário um catalisador claro, como um corte de juros inesperado, inflexão no dólar ou rotação de capitais para cripto”, concluiu.

