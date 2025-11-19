Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Bitcoin entra em ‘nova fase de correção’ com mercado com aversão ao risco

Maior criptomoeda do mundo é cotada em US$ 91 mil após quedas expressivas ao longo dos últimos dias

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10h30.

Última atualização em 19 de novembro de 2025 às 11h25.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O bitcoin apresenta pouca variação de preço nesta quarta-feira, 19, após ter apresentado queda expressiva e despencado abaixo de US$ 90 mil no início da semana. Apesar disso, a maior criptomoeda do mundo ainda desperta perspectivas negativas de especialistas no curto prazo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.570, com queda de 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “medo extremo” em 15 pontos.

“Os mercados globais entraram em nova fase de correção, com destaque para o setor de tecnologia após os resultados da Nvidia Corporation decepcionarem e o Federal Reserve sinalizar menor margem para cortes de juros. A liquidez periférica se retraiu, o dólar se fortaleceu como refúgio e o ambiente para ativos de risco se tornou mais complicado”, disse André Franco, CEO da Boost Research.

“Para o bitcoin, a expectativa de curto prazo esperada é moderadamente negativa. A deterioração do apetite por risco global e o fortalecimento do dólar criam condicionantes adversas para a criptomoeda”, acrescentou.

“A faixa provável de oscilação situa‑se entre US$ 88 mil e US$ 95 mil, com probabilidade crescente de teste do suporte em torno de US$ 85 mil‑88 mil se o sentimento de risco piorar ou novas surpresas negativas surgirem. Para que o bitcoin volte a ganhar impulso, será necessário um catalisador claro, como um corte de juros inesperado, inflexão no dólar ou rotação de capitais para cripto”, concluiu.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptoativosCriptomoedasFinanças

Mais de Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre comenta queda do bitcoin e diz que não está vendendo

Stablecoins: tributação de 'dólar digital' entra no radar do governo

Corretora falida Mt. Gox movimenta R$ 5 bilhões em bitcoin e gera medo no mercado

ETF de bitcoin da BlackRock acumula perda bilionária em meio à queda da criptomoeda

Mais na Exame

Casual

Conheça a queijaria mais premiada do Brasil que acumula 149 prêmios

Mercados

A alta do ouro vai continuar em 2026? O Goldman Sachs acredita que sim

Brasil

Vai chover no feriado em SP? Confira a previsão

Negócios

Da infância nômade ao comando de um negócio que mira R$ 10 milhões este ano