Investidor milionário revela a verdadeira causa da queda do bitcoin

O investidor milionário Arthur Hayes já é conhecido no mercado cripto por cravar movimentos de preço do bitcoin, e havia afirmado recentemente que a criptomoeda caminhava para uma nova queda. Após acertar a direção do ativo, Hayes também compartilhou o que seria, na sua visão, a "verdadeira causa" das perdas.

O executivo discordou de avaliações recentes que atribuíram a desvalorização da criptomoeda a uma falta de interesse de investidores institucionais ou a um apoio ainda tímido por parte de governos. Para Hayes, a queda do ativo estaria ligada principalmente ao dólar.

De acordo com o investidor, a queda intensa do bitcoin observada nos últimos dias seria resultado de uma redução na liquidez da moeda norte-americana. "O bitcoin é o indicador da liquidez global das moedas fiduciárias no mercado. Ele é negociado com base na expectativa de oferta futura de moeda fiduciária".

Partindo dessa lógica, Hayes argumenta que a queda da criptomoeda seria um sinal de que "um evento de crédito está se formando", se referindo a uma possível crise de liquidez global. Ele acredita que as altas dos índices S&P 500 e Nasdaq 100 em meio à queda da criptomoeda reforçam esse cenário.

Ele destacou que o bitcoin apresentou uma trajetória de alta desde abril deste ano, apesar da liquidez do dólar ter caído no mesmo período. O novo cenário indica uma retroalimentação entre investidores institucionais e investidores de varejo, com vendas de um lado estimulando vendas do outro.

Conforme investidores institucionais reduzem investimentos em ETFs e derivativos devido à queda da criptomoeda, "os investidores de varejo passam a acreditar que eles não gostam do bitcoin, criando um loop de feedback negativo que os influencia a vender".

Ao mesmo tempo, as vendas pelos investidores de varejo derrubam o valor do bitcoin no mercado à vista, o que faz os investidores institucionais venderem participações em ETFs e investimentos no mercado futuro. O resultado é um círculo vicioso que prejudica a criptomoeda.

Por outro lado, Hayes acredita que a criptomoeda ainda pode ter um cenário positivo até o final do ano. Para isso, ela precisará que a taxa de juros nos EUA sofra poucos cortes e que as ações no país caiam mais de 10%, o que obrigaria o governo a injetar liquidez no mercado.

Se isso ocorrer, o investidor afirma que o bitcoin seria capaz de saltar para um patamar na casa dos US$ 200 mil ou US$ 250 mil "mesmo com riscos mais amplos de uma implosão dos mercados de risco, e com o Fed e o Tesouro dos EUA acelerando a impressão de dinheiro".

