Binance diz que halving do bitcoin em 2024 é 'único' e mostra otimismo com alta

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, está otimista para o halving do bitcoin esperado pelo mercado para o mês de abril. Apesar de o evento ocorrer a cada quatro anos, a exchange acredita que o de 2024 será "único", com uma combinação de fatores favorável para o ativo, mas que também demanda alguns cuidados dos investidores.

Min Lin, vice-presidente regional da Binance para a América Latina, afirma em uma análise exclusiva para a EXAME que "o halving do bitcoin, que ocorre a cada quatro anos, é um evento crucial que corta pela metade a recompensa pela mineração de novos blocos, reduzindo assim a oferta de novos bitcoins. Os halvings essencialmente reduzem a oferta do bitcoin, o que pode influenciar a demanda e reforçar ainda mais a narrativa do bitcoin como ouro digital".

Ele lembra ainda que, historicamente, a criptomoeda registra "aumentos de preços notáveis" nos seis meses posteriores a um halving, como de 100% no primeiro, 36% no segundo e 83% no terceiro. "Embora o desempenho passado não seja qualquer garantia de resultados futuros, essas tendências históricas fornecem insights sobre o impacto potencial dos eventos de halving na dinâmica de preços", diz.

"É importante destacar que o espaço para o crescimento dos preços depende do sentimento geral do mercado, das taxas de adoção e de outros fatores em jogo durante o período do evento de halving, alerta o executivo.

Um halving "único"

Lin ressalta que o mercado de criptomoedas já está em um cenário positivo antes mesmo do halving, beneficiado principalmente pela aprovação dos ETFs de preço à vista de bitcoin nos Estados Unidos, que "geraram aumento da demanda e ajudaram a expandir o alcance da criptomoeda".

"Com isso, o investimento direto em bitcoin e diversos instrumentos regulados passam a coexistir, permitindo estratégias de investimento e se adaptando a diferentes perfis de risco e preferências. Isso sinaliza a possibilidade de uma nova era de adoção e legitimidade, não apenas para o bitcoin mas também para o espaço cripto como um todo", argumenta.

Esse contexto faz com que o halving de 2024 seja "único", já que ele ocorrerá "em meio a uma série de outros eventos significativos no ecossistema bitcoin e cripto em geral. Além do avanço dos ETFs, que despertaram o interesse e participação institucional, outra grande tendência em cripto hoje é o boom na atividade de camada 2 e DeFi na rede Bitcoin, impulsionado pela popularidade do protocolo Ordinals e inscrições de Bitcoin".

Nesse sentido, o executivo diz que a Binance tem uma "perspectiva otimista" para o mercado de criptomoedas, mas que é sempre importante que os investidores "gerenciem suas expectativas e sempre tomem decisões informadas. Mudanças imediatas de preço na esteira do halving não são garantidas, e sua importância fundamental se manifestará em tendências mais longas de valor, liquidez, adoção e posição e aceitação da criptomoeda como ativo".

"Além do preço do bitcoin, o halving pode ter efeitos auspiciosos de longo prazo em todo o ecossistema, com benefícios se estendendo a outros ativos e projetos e estimulando a construção de infraestrutura e inovação de produtos no espaço", explica Lin.

Por isso, o responsável por liderar as operações da Binance na América Latina destaca que, "mais do que nunca, é importante que cada usuário faça sempre sua própria pesquisa, analise as propostas das plataformas com base em sua reputação e não se limite a colocar seu dinheiro naqueles [ativo] que prometem altos retornos imediatos. Tomar decisões com base em informações confiáveis é fundamental para reduzir riscos".

"Para quem está começando, a melhor forma de aproveitar os benefícios do mundo cripto é se educar, entendendo as características do mercado e os diferentes ativos disponíveis. É importante entender os fundamentos da tecnologia blockchain, como os diversos tipos de criptomoedas e a dinâmica do mercado, antes de investir em qualquer criptomoeda", aconselha.

