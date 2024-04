Onde investir em abril? BTG recomenda bitcoin em mês importante para o mercado cripto

Este mês, o mercado de criptomoedas passará por um evento importante que pode mudar o rumo da cotação de seus principais ativos. A cada quatro anos, o halving corta a emissão do bitcoin pela metade. A criptomoeda, que é a maior do mundo em valor de mercado, virou uma das principais recomendações do BTG Pactual para abril.

A edição mais recente da Carteira Recomendada da Mynt, a plataforma de criptoativos do BTG Pactual, colocou o bitcoin como a recomendação de maior exposição para todos os perfis de investimento este mês: conservador, moderado e sofisticado.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Em março, o bitcoin já se destacou atingindo máximas históricas consecutivas, parando em US$ 73 mil. Ao atingir esse valor, o preço da criptomoeda se multiplicou impressionantes 1,4 milhão de vezes desde 2010.

“O mês de março apresentou alta volatilidade no mercado de criptoativos, marcado por uma correção significativa no preço do bitcoin após ele atingir um novo recorde. Posteriormente, o mer¬cado retomou seu ímpeto, estabelecendo US$ 73 mil como a nova máxima histórica do bitcoin”, disseram os analistas da Mynt no documento disponível na íntegra no aplicativo ou site da plataforma.

Halving vai fazer as criptomoedas dispararem?

Para abril, está previsto o halving, um dos principais acontecimentos que compõem a escassez programada do bitcoin. A cada quatro anos, o halving é responsável por cortar a emissão do bitcoin pela metade e historicamente, também causou altas significativas no preço da criptomoeda.

Pensando nisso, a expectativa de investidores está alta para o halving deste ano, com o Índice de Medo e Ganância sinalizando “ganância extrema” no mercado. Especialistas apontam uma "oportunidade de ouro" e acreditam que o evento pode, de fato impulsionar o movimento de alta da criptomoeda, que está "longe de acabar".

Por outro lado o ether teve sua exposição reduzida na carteira recomendada dos investidores de perfil conservador.

“O ether, da rede Ethereum, não acompanhou o desempenho do bitcoin, perdendo participação de mercado para rivais como Solana e Avalanche. Esse declínio é atribuído à redução nas expec¬tativas de aprovação dos ETFs de ether, que pode ocorrer em maio, e ao congestionamento da rede Ethereum, que elevou os custos de transação”, justificaram os analistas.

Além disso, duas criptomoedas, Avalanche e Solana, tiveram sua exposição aumentada nas carteiras recomendadas de perfil moderado e sofisticado.

