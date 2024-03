Menores unidades do bitcoin são negociadas por mais de US$ 100 mil

Um satoshi, a menor unidade fracionária do bitcoin, equivale a 0,000000001 BTC. Sozinho, um satoshi praticamente não tem valor em qualquer moeda fiduciária que possa ser usada como parâmetro. No entanto, a criação dos Ordinals em janeiro de 2023 introduziu o conceito de raridade de satoshis. Hoje, algumas das menores unidades de 1 BTC chegam a ser negociadas por mais de US$ 100.000 em mercados secundários dedicados às inscrições do Bitcoin.

Casey Rodarmor, desenvolvedor do Bitcoin Core, introduziu o conceito de raridade dos satoshis em julho de 2022, ao publicar o ensaio "Teoria dos Ordinals" em seu blog pessoal. "Tenho trabalhado em um esquema de numeração de satoshis que permite o rastreamento e a transferência de sats individuais. Esses números são chamados de ordinals e constituem um espaço numérico para o Bitcoin", explica Rodarmor na abertura do texto

Hoje célebre, o texto deu início à febre dos tokens não fungíveis (NFTs) na rede do Bitcoin, atribuindo características únicas a cada um dos satoshis que compõem o suprimento circulante de mais de 19 milhões de BTCs.

Desde janeiro de 2023, o mercado estabelecido em torno das inscrições do Ordinals e dos tokens BRC-20 já movimentou bilhões de dólares.

As 35 categorias de raridade dos satoshis

A raridade dos satoshis é um dos elementos centrais da teoria, conforme explica o desenvolvedor:

"Como os ordinals podem ser rastreados e transferidos, é natural que as pessoas queiram colecioná-los. Os usuários dos ordinals podem decidir por si mesmos quais sats são raros e desejáveis, mas eu gostaria de dar algumas dicas."

Em seguida, Rodamor descreve seis categorias de raridade em que os satoshis podem ser enquadrados:

Comum: qualquer satoshi que não seja o primeiro de um bloco do bitcoin

qualquer satoshi que não seja o primeiro de um bloco do bitcoin Incomum: primeiro satoshi de um bloco

primeiro satoshi de um bloco Raro: primeiro satoshi após cada período de ajuste de dificuldade

primeiro satoshi após cada período de ajuste de dificuldade Épico: primeiro satoshi após cada halving

primeiro satoshi após cada halving Legendário: primeiro satoshi após cada ciclo – quando o ajuste de dificuldade e o halving ocorrem na mesma data

primeiro satoshi após cada ciclo – quando o ajuste de dificuldade e o halving ocorrem na mesma data Mítico: primeiro satoshi do bloco gênesis do Bitcoin.

Com o tempo, a comunidade criada em torno dos Ordinals ampliou essa lista além dos aspectos técnicos, identificando satoshis relacionados a eventos que marcaram os 15 anos de história do Bitcoin. Hoje, existem 35 categorias para avaliar o grau de raridade de um satoshi.

Por exemplo, satoshis minerados pelo criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, são identificados como "Nakamoto"; satoshis apreendidos no caso do marketplace Silk Road são identificados como "Silk Road"; os satoshis usados por Laslzo Hanyecz para comprar uma pizza por 10.000 BTC, inaugurando a era do Bitcoin como um meio de troca efetivo são identificados como "Pizza", entre outras categorias.

Alguns satoshis podem conter mais de um atributo, o que contribui para o aumento de seu valor de mercado.

Precificando satoshis raros

O valor atribuído a satoshis raros leva em conta os seguintes fatores: o tipo e a quantidade identificam os satoshis e seus graus de raridade inerentes; o ano de criação; o número dos satoshis, o preço unitário de cada satoshi; o preço de listagem no mercado secundário; e por fim a data em que os satoshis foram postos à venda.

Assim como os Ordinals e os NFTs, os satoshis raros têm um preço-base pelo qual são negociados. Atualmente, um satoshi "Raro" ostenta um preço mínimo de 1,75 BTC (aproximadamente US$ 122.000 a preços atuais de mercado).

Depois deles, os satoshis mais valorizados são os da categoria "Black Rare" – os últimos satoshis de cada período de ajuste de dificuldade – que não são negociados por menos de 0,89 BTC (aproximadamente US$ 62.300). E da categoria "Perfect Paliception" – satoshis que contém um número palindrômico formado por uma subsequência que também é um palíndromo de pelo menos dois dígitos distintos –, cujo preço base é de 0,024 BTC (aproximadamente US$ 1.680).

Satoshis "Épicos" e "Legendários" jamais foram disponibilizados para negociação, dado seus altos níveis de raridade.

Comprando e vendendo satoshis raros

O Magic Eden é o marketplace que abriga o mercado de satoshis raros. Além da plataforma de compra e venda, o Magic Eden oferece uma ferramenta para que os detentores de Bitcoin possam descobrir se possuem satoshis valiosos. Basta inserir o endereço da carteira para obter um detalhamento completo dos satoshis raros contidos nela.

Ao identificar satoshis raros em uma determinada carteira, o Magic Eden também informa qual o valor de mercado dos mesmos em sua plataforma. Para negociá-los, é necessário utilizar uma carteira que ofereça suporte à negociação de Ordinals, como a Unisat ou a Xverse. Atualmente, há 8,2 mil satoshis raros listados no Magic Eden, com um volume negociado de US$ 8,9 milhões, de acordo com os dados disponibilizados pela plataforma.

