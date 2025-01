Benchmark da nova geração não é mais o S&P500 e sim o bitcoin, diz executivo da Crypto.com no Brasil

O mercado de criptomoedas teve um 2024 “explosivo”. Para além da valorização significativa, o setor evoluiu entre o mercado institucional com ETFs e ganhou apoio da maioria dos candidatos vitoriosos na última eleição dos Estados Unidos, incluindo o “criptopresidente” Donald Trump. De acordo com Thales Freitas, novo gerente geral da Crypto.com no Brasil, a nova geração já leva o bitcoin e as criptomoedas em consideração para seus investimentos.

Thales, ex-CEO da Bitso no Brasil, entrou recentemente para a liderança da Crypto.com no país com o objetivo de comandar os projetos da gigante cripto na região. Após um 2024 positivo, as expectativas do executivo seguem otimistas para 2025:

“Eu nunca estive mais otimista com relação ao mercado antes, e não estou falando de preço”, disse ele em entrevista exclusiva à EXAME.

“Ano passado a gente transacionou US$ 1,3 trilhões. Esse foi o volume que a gente fez na Crypto.com e só no mês de dezembro foram US$ 324 bilhões. Então todo esse movimento dos ETFs dos Estados Unidos também ajuda. no Brasil, nos pares em reais, são US$ 150 milhões negociados por dia. A Crypto.com negocia por dia US$ 10 bilhões, então é uma magnitude muito grande”, acrescentou.

Convergência entre cripto e as finanças tradicionais

Thales acredita em uma convergência entre o mercado de criptomoedas e as finanças tradicionais, o que poderia trazer ainda mais usuários para moedas como o bitcoin e stablecoins.

“As empresas de cripto estão convergindo com o mundo de finanças tradicionais. Tomo a mim mesmo como exemplo, eu penso cripto, vivo cripto, e seria feliz de ter meus investimentos em cripto e também ter meus investimentos tradicionais do mesmo lugar”, disse.

“Esse movimento no Brasil naturalmente já vai acontecer. Assim como os bancos já estão indo para o mundo de cripto, as empresas de cripto vão querer também oferecer um serviço mais completo. Então está bem alinhado com o nosso plano”, acrescentou.

Bitcoin é o benchmark da nova geração

“Mas essa tendência a gente vê no mundo inteiro. As pessoas mais novas, elas pensam em cripto. Se eu perguntasse antigamente qual que é o benchmark de investimento, você teria que bater o CDI. Ou lá fora falava, você tem que bater o S&P 500. Já essa geração mais nova pensa que você tem que ‘outperformar’ o bitcoin. E eu acho que o momento é fantástico para a empresa”, concluiu.

Para Thales, o mercado tradicional pode se beneficiar de vantagens que o mercado cripto já oferece, como a negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por outro lado, o mercado cripto também pode se beneficiar de uma maior adoção, se estiver mais integrado ao mercado tradicional.

Boom na adoção de cripto

“Se as condições de mercado continuarem positivas, podemos chegar a 750, 900 milhões de usuários de cripto no mundo inteiro”, disse ele.

“A gente acha que isso é uma forma muito grande de trazer pessoas que não conhecem cripto para o entorno de cripto. E as pessoas que conhecem cripto também às vezes querem diversificar em outros ativos. Então por isso que a gente vê essa sinergia, mas tomando o gancho aqui as bolsas vão mudar também. Hoje existe o mercado de ações do jeito que está, mas daqui a um tempo podem existir tokens de ações, então no final das contas eu acho que daqui a um tempo o ecossistema vai equalizar. Por exemplo, bitcoin, cripto, você pode comprar a sábado ou domingo a hora que você quiser”, concluiu o executivo.

