5 criptomoedas para investir no 1º semestre de 2025, segundo o BTG Pactual

2024 foi “o ano que mudou tudo no mercado cripto”, de acordo com especialistas da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, em um novo relatório: o “Onde Investir em 2025”. Divulgado recentemente, o documento revela qual norte investidores devem seguir após um ano “explosivo” no setor de ativos digitais. Através de cinco recomendações, os analistas de research traçam previsões para 2025.

“Em 2024, enquanto muitos ainda apostavam na bolsa, o bitcoin subiu mais de 180%. Minha pergunta é: o que você vai fazer em 2025? Observamos um amadurecimento sem precedentes da indústria cripto, com ETFs de bitcoin nos EUA, o uso crescente de stablecoins e grandes instituições aderindo a esse mercado”, comentou André Portilho, head de Digital Assets, no trecho inicial do relatório.

“A convergência entre as finanças tradicionais e as criptos não é mais hipótese: ela está em curso, e acreditamos que em 2025 deixará de existir qualquer fronteira entre esses mundos. A tokenização de ativos, a adoção em massa de contratos inteligentes e a evolução da infraestrutura blockchain trarão um nível de eficiência e acessibilidade sem precedentes”, acrescentou.

“Em 2022, quando lançamos a plataforma cripto do BTG, eu disse: ‘quem não tem bitcoin, não tem nada’. De lá para cá, o ativo subiu 385%. Ainda vai ficar de fora? O futuro das finanças já começou”, concluiu o executivo, no documento disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.

1. Bitcoin

O bitcoin é a primeira criptomoeda recomendada pelo relatório da Mynt. Além de pioneiro, o bitcoin se tornou o sétimo ativo mais valioso do mundo, com quase US$ 2 trilhões em capitalização em 2024.

De acordo com os analistas de research da Mynt, o bitcoin é “o ativo indispensável da década” e deve integrar as carteiras de investidores mesmo após uma alta surpreendente para acima de US$ 108 mil, a última máxima histórica até o momento.

“Em 2024, o bitcoin já alcançou marcos históricos, ultrapassando pela primeira vez a marca de US$ 100 mil e batendo diversas máximas ao longo do ano. Todos os sinais apontam para 2025 como o próximo capítulo dessa ascensão, com o ativo potencialmente atingindo novos recordes, redefinindo paradigmas de investimento e se consolidando como indispensável para investidores globais”, justificaram os analistas da Mynt no “Onde Investir em 2025”.

2. Ethereum

“Com mais dApps sendo desenvolvidos e novos casos de uso surgindo, a Ethereum está se posicionando como o coração do sistema financeiro digital. Os avanços regulatórios e a adoção institucional apontam para 2025 como o ano em que o ether pode reforçar seu lugar entre os ativos mais indispensáveis do mercado cripto”, justificaram os analistas da Mynt para a recomendação do ether, segunda maior criptomoeda do mundo.

3. Solana

Uma das criptomoedas que mais se destacou nos últimos anos, a Solana surpreendeu por seus movimentos de alta significativos tanto em 2023 quanto em 2024. Para 2025, a previsão é que essa tendência se mantenha enquanto seu ecossistema se torna cada vez mais robusto.

Para os analistas da Mynt, a Solana é o “blockchain da nova geração”. Com avanços tecnológicos de ponta e adoção institucional em ritmo acelerado, 2025 tem tudo para ser o ano em que a Solana redefine o conceito de alta performance em blockchains. O token SOL está estrategicamente posicionado para capturar o valor desse crescimento e liderar a próxima onda de valorização no mercado cripto”, justificaram.

4. Ondo Finance

A ONDO, criptomoeda da rede de mesmo nome, integra a quarta recomendação do BTG para investimentos em criptomoedas em 2025. A escolha foi feita por conta do protagonismo que essa criptomoeda pode ter no mercado de tokenização, uma das principais tendências para o futuro das finanças.

“Ondo Finance está liderando uma revolução silenciosa. A tokenização de ativos do mundo real está transformando mercados, trazendo negociação 24/7, custos operacionais reduzidos e liquidez ampliada pelo fracionamento de ativos”, diz o relatório.

5. Aave

Gigante das finanças descentralizadas (DeFi), a AAVE é a criptomoeda de uma das maiores plataformas do setor e se tornou a quinta recomendação do BTG para 2025.

“A Aave está redefinindo o mercado de crédito. Como a maior plataforma de empréstimos em DeFi, ela permite que usuários forneçam ou tomem empréstimos em criptomoedas de forma segura, eficiente e sem intermediários. Com um modelo de governança robusto e suporte a uma ampla gama de ativos, a Aave já está competindo com instituições financeiras globais — e vencendo”, disse o documento, disponível da íntegra no site e aplicativo da Mynt.

