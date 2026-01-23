Itaú abre inscrições para programa de permanência universitária de alunos negros

O Itaú Unibanco abriu inscrições para a sexta edição do Programa Prosseguir, voltado à permanência de estudantes negros no ensino superior. Desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), o programa oferece 81 bolsas mensais de R$ 700, sendo 62 delas financiadas pelo banco.

Além do apoio financeiro, os selecionados terão acesso a curso online de inglês e atividades presenciais e remotas focadas em desenvolvimento acadêmico e profissional. O programa aceita estudantes universitários autodeclarados negros (pretos ou pardos), do segundo ao penúltimo ano de graduação presencial ou semipresencial, em sete cidades: Manaus, Belém, Recôncavo Baiano, Sul da Bahia, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Criado em 2019, o Prosseguir já atendeu 404 estudantes negros e realizou cerca de 115 encontros formativos. O programa registra taxa de evasão de 0% entre participantes — um contraste significativo com a realidade nacional.

Evasão escolar é maior entre negros

Dados do British Council de 2025 mostram que três em cada cinco brasileiros que abandonam os estudos antes do ensino superior são negros. Entre os que conseguem ingressar na universidade, a taxa de evasão chega a 70,6%, segundo a PNAD Contínua de 2023.

O modelo combina bolsa com formação continuada, o que, segundo o programa, resulta em ganhos mensuráveis em planejamento de carreira, senso de pertencimento e identificação com papéis de liderança.

O Prosseguir integra um conjunto de ações do Itaú voltadas à permanência universitária e formação de talentos diversos. Desde 2018, o banco investiu mais de R$ 35 milhões em iniciativas de bolsas e formação.

O programa Potências, lançado em 2018, recebeu R$ 25 milhões para bolsas com vigência até 2030 destinadas a universitários cotistas pretos, pardos, indígenas e quilombolas de universidades federais.

O banco também apoia o USP Diversa, iniciativa da Universidade de São Paulo que amplia suporte financeiro a estudantes negros e indígenas, e o Programa de Bolsas para Jovens Talentos na Saúde, da Faculdade Sírio-Libanês.

Nos últimos nove anos, o banco apoiou 983 bolsistas em diferentes programas.

Desafio estrutural persiste

O British Council aponta que a evasão entre jovens negros é um desafio estrutural no Brasil, relacionado não apenas a questões financeiras, mas também a falta de redes de apoio, racismo institucional e dificuldades de adaptação ao ambiente universitário.

As entrevistas e atividades em grupo com finalistas estão previstas para o período de 2 a 12 de março. Informações adicionais sobre critérios de seleção e documentação necessária estão disponíveis na chamada pública do programa.

Serviço:

Inscrições: até 28/1/2026

Processo seletivo: 2/3 a 12/3/2026

Mais informações: site do Programa Prosseguir