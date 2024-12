Retrospectiva do bitcoin: o que aconteceu para a cripto finalizar 2024 com 120% de alta

O bitcoin está prestes a finalizar o ano de 2024 com uma alta acumulada de 120%, de acordo com dados do CoinMarketCap nesta segunda-feira, 30. Entre a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA em janeiro e a eleição de Donald Trump para presidente em novembro, muita coisa aconteceu para tornar os ventos favoráveis para a maior criptomoeda do mundo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 93.085, com queda de aproximadamente 3,8% nos últimos trinta dias, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo recua de sua última máxima histórica, em cerca de US$ 108 mil.

Com capitalização de US$ 1,844 trilhão, o bitcoin ultrapassou a Meta, a prata e Saudi Aramco para se tornar o sétimo ativo mais valioso do mundo.

De acordo com o Índice de Ganho Real do Grupo Studio (IGRGS), o bitcoin foi o ativo líder de 2024, com ganho real de 163,64%.

Retrospectiva: bitcoin em 2024

Em um dos anos mais positivos da história das criptomoedas, o setor chamou a atenção de ninguém mais ninguém menos que a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, mais de US$ 10 trilhões.

É dela o maior ETF de bitcoin da atualidade, o IBIT, que em meses ultrapassou o ETF de ouro da mesma gestora em ativos.

Depois da BlackRock, outros gigantes do mercado financeiro tradicional voltaram seus olhos para o bitcoin, como Fidelity e Goldman Sachs. Empresas como a MicroStrategy não pararam de investir – e lucrar com bitcoin.

Foi também em 2024 que o bitcoin bateu recordes consecutivos de preço, estacionando sua máxima histórica nos US$ 108 mil, valor ainda superior ao “marco de US$ 100 mil”, muito aguardado por investidores.

O futuro da criptomoeda ainda é incerto para 2025, mas as expectativas de especialistas seguem otimistas. A gestora Bitwise, por exemplo, prevê que o bitcoin chegue a custar US$ 200 mil em 2025.

