Bear market: ciclo de queda do bitcoin 'já começou', diz relatório

A empresa de análises CryptoQuant divulgou um relatório na última sexta-feira, 19, em que afirma que o bitcoin já entrou no chamado "bear market", um ciclo de queda prolongada de preços. E a companhia acredita que a criptomoeda tende a cair ainda mais.

No relatório, os analistas da CryptoQuant destaca que a criptomoeda foi impulsionada por três ondas de demanda desde 2023: o lançamento de ETFs nos Estados Unidos, o resultado das eleições presidenciais dos EUA em 2024 e a chamada "bolha" de criação de reservas corporativas de criptomoedas.

Graças a esse movimento, o preço do bitcoin disparou e atingiu uma sequência de novos recordes, chegando à casa dos US$ 125 mil neste ano. Entretanto, dados reunidos pela empresa indicam que a demanda pelo ativo tem caído desde o início de outubro, quando o último recorde foi atingido.

"O crescimento de demanda pela criptomoeda tem desacelerado intensamente, sinalizando uma transição para um bear market", defende a CryptoQuant. Para a empresa, isso significa que o preço do ativo perdeu um dos seus principais apoios de sustentação.

Diante desse cenário, o relatório não descarta que o bitcoin caia ainda mais. O cenário mais pessimista indica uma perda até a casa dos US$ 56 mil, enquanto um cenário mais moderado envolveria a queda da criptomoeda até um patamar de preço na casa dos US$ 70 mil.

Bitcoin vai cair em 2026?

Ao mesmo tempo, a CryptoQuant acredita que o ciclo de queda será menos intenso que os ciclos de desvalorização observados no passado: "Os pontos de referência negativos sugerem um mercado de baixa relativamente superficial."

"Historicamente, os preços mínimos nos mercados de baixa do bitcoin têm coincidido com o preço realizado, atualmente próximo de US$ 56 mil, o que implica uma possível queda de 55% em relação à máxima histórica recente — a menor queda já registrada. Espera-se um suporte intermediário em torno do nível de US$ 70 mil", avalia.

A empresa acredita que a queda até os US$ 70 mil pode ocorrer "entre três a seis meses", enquanto uma desvalorização mais intensa até os US$ 56 mil ocorreria "na segunda metade de 2026, se for realmente ocorrer". A CryptoQuant destaca, porém, que novos acontecimentos no mercado podem reverter o cenário.

