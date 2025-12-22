Bitcoin pode ter recuperação, mas especialista pede cautela

Nesta segunda-feira, 22, o bitcoin sinaliza recuperação ao se aproximar da casa dos US$ 90 mil, nível técnico apontado por especialistas como "relevante" para possibilitar novas altas. A maior criptomoeda do mundo apresenta um fim de ano em queda após movimentos de alta consistentes ao longo de 2025.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 89.891, com alta de 2,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

"O bitcoin se aproxima novamente da região de US$ 90 mil, um nível técnico relevante. Apesar do movimento sugerir uma possível recuperação de curto prazo, o cenário ainda inspira cautela, especialmente diante do enfraquecimento da demanda institucional", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Na última semana, os ETFs à vista de bitcoin registraram saídas líquidas de aproximadamente US$ 497 milhões, o maior volume de retiradas desde novembro, encerrando uma sequência de fluxos positivos. Caso esse movimento de saída se prolongue ou se intensifique, ele pode limitar avanços mais consistentes do preço e abrir espaço para correções adicionais no curto prazo", acrescentou.

"Ainda assim, do ponto de vista técnico, um fechamento acima dos US$ 90 mil seria um sinal importante para a continuidade da recuperação, com potencial de levar o ativo à próxima resistência, em torno de US$ 94,2 mil. O RSI em 48, com inclinação positiva, sugere perda gradual da pressão vendedora, mas ainda sem uma confirmação clara de retomada de tendência, reforçando a necessidade de cautela por parte dos investidores", concluiu o especialista.

